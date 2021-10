Una visita de Hervías hace estallar la guerra civil de Ciudadanos en Asturias

Ciudadanos era un polvorín en Asturias y todo ha saltado por los aires a raíz de una reunión mantenida entre el antiguo secretario de Organización, Fran Hervías, hoy a sueldo del PP y a quienes muchos consideran el cerebro de la fuga de cargos al Partido Popular, con Alvaro Queipo, número dos de los populares en la región.

Los primeros en revolverse han sido dos diputados Laura Pérez Macho y Armando Fernández Bartolomé (de los cinco que cuenta Ciudadanos en la Junta del Principado de Asturias). A través de un comunicado ambos alertan del peligro de otra opa en marcha en Asturias para desmantelar lo que queda de partido: "A lo largo de los pasados meses se vienen produciendo en Asturias hechos y declaraciones públicas que guardan una más que evidente relación con el proceso de ataque y destrucción de nuestro partido (Cs) que dirige en toda España el ex secretario de Organización, Francisco Hervías, con el patrocinio vergonzante del Partido Popular y con el apoyo -siempre al principio soterrado y luego, explícito- de quienes fueron sus mejores compañeros y amigos dentro de nuestra organización".

Ambos parlamentarios han invocado a la líder del partido, Inés Arrimadas, para que clarifique su compromiso con la marca y también a la dirección regional, liderada por Ignacio Cuesta, para que abandone sus respuestas ambiguas ante la supuesta operación. El episodio ha agravado una fractura dentro de Ciudadanos Asturias que lleva meses fraguándose de consecuencias imprevisibles.

La Operación Hervías

"Cuando este proceso de socavamiento, obsceno e inmoral tiene su réplica en Asturias y asoma en los medios de comunicación; los dirigentes de Ciudadanos, muchos de ellos declarados amigos íntimos y fieles servidores de Francisco Hervías, responden con silencios calculados, con frases vagas y con manifestaciones poco claras", señala la nota pública de los dos diputados regionales. Ambos cargan contra la falta de contundencia de diferentes cargos de la organización en el Principado ante las sospechas de una agenda oculta en el partido para integrarse en el Partido Popular. Además de al edil ovetense Ignacio Cuesta, señalan a Sergio García, secretario de organización y a Susana Fernández, portavoz parlamentaria, a quienes ven como posibles ejecutores de una ruta marcada por Francisco Hervías.

En el centro de los ataques está Ignacio Cuesta, secretario general del partido en Asturias y primer teniente de alcalde de Oviedo, donde es regidor Alfredo Canteli (PP). Cuesta respondía este fin de semana a una serie de preguntas en una entrevista para La Nueva España, sobre rumores que apuntan a su posible salida al PP. "Esto quiere decir que estamos haciéndolo bien, ¿no? Que estamos haciendo un buen trabajo, que se valora", contestó Cuesta. "Es muy importante también en una posición política centrada, moderada, razonable y sensata, que permite vislumbrar que pueda haber alternativas a ambos lados del espectro político", concluía el edil del ayuntamiento de Oviedo en la entrevista para La Nueva España.

La intervención de Cuesta alimentó todavía más la tesis de una inminente fuga de cargos al PP que se ha bautizado con distintos nombres: "Operación Hervías", "Operación Couldina"... Alusiones en todo caso a un plan del ex secretario de Organización de la formación naranja y ahora asesor de la dirección nacional del PP para finiquitar Ciudadanos en Asturias. "Las respuestas evasivas y la falta de rotundidad no son ya la reacción debida ante la inmoralidad y ante la perversión de quien tiene como principal misión destruir un partido político", sostiene la ex portavoz de Ciudadanos en Junta, Laura Pérez Macho.

El juego de la silla en el Parlamento

La Junta General del Principado de Asturias se convirtió este lunes durante la primera sesión del debate sobre el estado de la región, en el escenario donde la guerra civil de Ciudadanos quedaría más visible que nunca tras las intervenciones de Cuesta y la portavoz de parlamentaria, Susana Fernández.

"Ciudadanos es mi partido, en el que estoy y seguiré estando. Fiel a mi compromiso que adquirí con nuestros votantes y afiliados. Con esa motivación y esa gran responsabilidad seguiré trabajando por el proyecto liberal en Asturias". A través de este tuit, Ignacio Cuesta respondía al comunicado presentado por los dos diputados de Cs. Sin embargo, ese mismo día el líder de la formación en Asturias borraría su publicación. En la Junta sí afirmó que su presente y futuro político pasaba por la formación naranja y de igual manera lo manifestó la portavoz parlamentaria, Susana Fernández. "Sigo y seguiré en Ciudadanos", afirmó la diputada.

Cuesta, a su vez, quiso mostrar su descontento con el comunicado de Laura Pérez y Armando Fernández definiéndolo como "una muestra de deslealtad importante". "No se han dirigido a mí ni han requerido nada en los órganos del partido", sostiene Cuesta, "hay una evidente intención de dañar este proyecto, es muy reprobable y desleal", cierra el secretario general de Ciudadanos en el Principado, que anunció a su vez posibles sanciones contra los dos diputados. La brecha del partido naranja quedaba escenificada en la imagen del cambio de escaños para desplazar de su lugar habitual a la ex portavoz Laura Pérez Macho y aislarla de sus compañeros.

Inés Arrimadas: "Basta ya de tonterías"

De Madrid se esperaba una respuesta y esta no tardaría en llegar. En una entrevista en Onda Cero, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, respondió: "Nacho Cuesta ya ha dicho públicamente que basta ya de tonterías y que, como la mayoría de la gente, se queda en Ciudadanos". De esta manera trataba de zanjar el asunto la presidenta de Ciudadanos. También quiso reiterar que, "a pesar de todo", más del 95% de los miembros de Ciudadanos permanecen en el partido, aunque les hayan ofrecido "carguitos" para defender el "proyecto liberal".

¿La respuesta del PP de Asturias? La presidenta, Teresa Mallada, no quiso entrar a valorar el comunicado presentado, sin embargo, sí dejó claro que "el PP está abierto a que todo aquel que quiera cambiar Asturias desde el centro derecha puede participar en nuestro proyecto".

La división de los liberales

La crisis de Ciudadanos en el Principado se extiende por la región con réplicas en otras ciudades como Avilés, donde el grupo está dividido y esto no ha hecho más que acentuar la brecha. Los concejales José Ferrera y Carmen Pérez Soberón y el portavoz local, Javier Vidal, han aplaudido el comunicado de los dos diputados. "Nunca hemos encontrado en nuestros dirigentes autonómicos una certeza y tampoco en esta crisis", señaló Carmen Pérez Soberón. José Ferrera ha defendido que quien quiera irse al Partido Popular que lo haga, "pero que no destruya el partido".

En el otro bando se encuentra la concejala Sharon Calderón-Gordo. La polémica interna también motivó la reacción de tres concejales de Gijón: Rubén Pérez Carcedo, Ana Isabel Menéndez y Mara Simal mostraron su preocupación por la visita de Hervías.

"Creemos que es nuestro deber ético y político denunciar el grave daño que se está causando a la imagen pública de nuestro partido, a su fortaleza interna como organización y a su credibilidad ante la opinión pública". De esta manera resumen en su escrito Laura Pérez Macho y Armando Fernández Bartolomé las consecuencias de la "Operación Hervías" en Ciudadanos de Asturias. Al igual que sucede con Foro Asturias, los liberales se enfrentan ahora a una división interna que solo les puede perjudicar.