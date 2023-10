Vox calla sobre los traspasos millonarios a la fundación de Abascal mientras algunos exdirigentes reclaman “transparencia”

La dirección de Vox ha evitado dar explicaciones sobre la información que ha publicado este lunes elDiario.es relativa a la financiación de Disenso, la Fundación impulsada en 2020 por el partido de extrema derecha que preside Santiago Abascal. Las cuentas a las que ha accedido este medio revelan que el partido de extrema derecha ha traspasado casi siete millones de euros a su think tank en cuatro años. La última transferencia es de 1,5 millones y se realizó este mismo año, entre enero y junio.

Santiago Abascal no se ha referido a este asunto en su comparecencia de este lunes por la tarde en el Congreso de los Diputados tras su recepción con el rey Felipe VI con el que se ha reunido con motivo de la nueva ronda de contactos que el monarca ha iniciado con los portavoces de los grupos parlamentarios de cara a la posible investidura de Pedro Sánchez. El líder de Vox no ha admitido preguntas “por la naturaleza discreta de las conversaciones” con el rey. Tampoco ninguno de los patronos de esta Fundación ha desmentido ni aclarado estos ingresos.

Por la mañana, el secretario general de partido de extrema derecha, Ignacio Garriga, ofreció una rueda de prensa en la sede nacional de la calle Bambú pero tampoco se refirió a esta información sobre la que ningún periodista le preguntó. El veto que mantiene Vox a elDiario.es y a otros medios de comunicación impidió que se pudiera preguntar al respecto.

Por contra, varios exdirigentes de Vox sí se han pronunciado. La primera en reaccionar ha sido la exdiputada por Granada Macarena Olona, que abandonó la formación entre duras críticas a la cúpula del partido y a sus dirigentes después de su fracaso en las elecciones autonómicas andaluzas, en las que fue la candidata de Vox. En un primer y escueto comentario en Twitter, Olona enlazó la información de elDiario.es y se limitó a señalar que “las acusaciones de corrupción” de su antigua formación “pueden zanjarse de un plumazo: mostrando el modelo 347”, es decir, una declaración ante Hacienda de las operaciones que el partido haya realizado “con terceras personas”.

Las acusaciones de corrupción pueden zanjarse de un plumazo: mostrando el #modelo347. https://t.co/wOWLbyqHYe — Macarena Olona (@Macarena_Olona) 2 de octubre de 2023

Olona, que ya denunció estas prácticas en una entrevista con Jordi Évole, insiste en esa idea en conversación con esta redacción. “Las acusaciones de corrupción pueden zanjarse de un plumazo, mostrando el modelo 347. Eso es lo que haría el partido en el que yo creí”, afirma. “Dicen que quien avisa no es traidor. Yo avisé y lamento que algunos me vieran entonces como una traidora. Solo era una simpatizante de base decepcionada por la deriva de Vox que tenía la esperanza de que el plan para España que para muchos representaba el partido no se convirtiera en un plan de pensiones para algunos”, añade.

“El seguro de jubilación de Abascal”

También Juan José Liarte, el exdiputado autonómico de Vox Murcia, apoya a su ex compañera de partido y cree que la Fundación Disenso “es el seguro de jubilación de Abascal”. “Las cantidades que recibe el partido de las instituciones y de sus afiliados para el desarrollo de una actividad política se desvían a Disenso, que se convierte, en la práctica, en un fondo de pensiones privado para Abascal y sus colegas”, sostiene.

Liarte fue expulsado de Vox en junio 2022 junto con otros dos diputados regionales del partido de extrema derecha en Murcia pero la Justicia anuló la decisión y obligó a la dirección a readmitirlos, aunque tanto él como Francisco José Carrera -otro de los purgados- terminaron por solicitar su baja voluntaria en la formación. Precisamente la expulsión de los tres diputados murcianos se debió a que el partido les acusó de “decidir unilateralmente el despido de cuatro trabajadores de su grupo parlamentario y de ”quitar como titulares de las cuentas del grupo a dirigentes nacionales“, entre ellos, Ortega Smith. En una carta que enviaron a Abascal los disidentes denunciaron que la secretaría de Organización les ”ordenaba hacer una gestión ilegal de los fondos del grupo parlamentario“ y que en la Región de Murcia ”se realizaron actos de financiación ilegal del partido“.

También ha terciado en el asunto la que fue coordinadora de Alicante de la formación, Carmen Gomis, que se marchó de Vox defraudada con sus “prácticas poco transparentes” e impulsó un nuevo partido: TúPatria. “Cuando Vox entró en la escena política siempre anunciaba el rechazo a las subvenciones públicas, afirmando que los partidos, asociaciones y fundaciones se debían financiar con dinero de sus afiliados”, dice Gomis. “Pero todo esto cambió cuando obtuvieron sus primeros representantes públicos: alegando que tenían que combatir en igualdad de condiciones, sus principios de acabar con el gasto que genera la política para los españoles acabaron en un cajón”, lamenta.

La presidenta de TúPatria cree que “ahora ya todo ha cambiado y Vox tendrían que dar explicaciones transparentes del porqué de esta deriva en su financiación y el destino que le están dando”.

Otro ex de Vox que ha dado su opinión es Alfonso Galdón, que impulsó en Murcia el partido Valores. Galdón presidió el Foro de la Familia en esa región y hace más de un año abandonó la formación de Santiago Abascal después de postularse para liderar allí la dirección del partido. Al final terminó denunciando irregularidades en el proceso e impugnó las primarias, pero el partido desestimó su reclamación. Fue entonces cuando se dio de baja de Vox y anunció su intención de fundar un nuevo proyecto político.

Sobre la información que publica elDiario, Galdón señala: “Yo ni quito ni añado nada nuevo a lo que cuenta el artículo” de elDiario.es. “Pero es interesante comprobar cómo los que venían a acabar con los chiringuitos sostenidos con dinero público han creado uno”.