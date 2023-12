Yolanda Díaz ficha como directora de comunicación a la exportavoz de Podemos Noelia Vera

Yolanda Díaz ha elegido a una figura de alto impacto político en la izquierda como su nueva directora de comunicación en la Vicepresidencia segunda y el Ministerio de Trabajo. Noelia Vera, una figura muy vinculada en el pasado al ex secretario general de Podemos Pablo Iglesias y a la número dos del partido, Irene Montero, pasará a partir de ahora a formar parte del núcleo duro de la líder de Sumar para encargarse de la relación con los medios de comunicación, según ha podido saber elDiario.es. También se incorpora al equipo del Ministerio el exdiputado de Unidas Podemos Segundo González.

Vera, que colaboró durante años en La Tuerka, el programa de Iglesias en la televisión local de Vallecas, y que luego pasó a ser una figura destacada dentro de Podemos, ha aceptado ser la nueva directora de comunicación de Díaz, un puesto que hasta ahora manejaba Virginia Uzal, que pasa a ser jefa de gabinete de la vicepresidenta segunda. La elección tiene una importancia simbólica muy relevante, toda vez que antes de dejar la política, Vera pertenecía al círculo de confianza de las personas de la actual dirección de Podemos, un partido ahora totalmente enfrentado al proyecto de Yolanda Díaz.

La política gaditana salió elegida como diputada de Podemos en las elecciones de 2015, 2016 y 2019 y durante varios años se desempeñó como portavoz del partido. En su última etapa en la primera línea política, Irene Montero la eligió como secretaria de Estado de Igualdad, un puesto que ejerció hasta que decidió abandonar la política en septiembre de 2021 por motivos personales. “Ha sido una decisión personal y complicada, porque después de siete años en ésta la que considero mi casa, no quiero defraudar a tantas compañeras/os que me dieron las responsabilidades que con honor he ostentado”, dijo en su mensaje de despedida.

Vera estudió periodismo y pasó por diferentes medios como becaria o con contratos en prácticas, hasta que recaló en la dirección de la agencia Agora News para Latinoamérica. A su regreso a España trabajó con Pablo Iglesias en 'La Tuerka', el programa que presentaba el ex vicepresidente del Gobierno en una pequeña televisión local de Vallecas. Tras el salto a la política de Iglesias, Vera asumió el rol de ser el rostro visible del programa.

En las elecciones de diciembre de 2015 Vera resultó elegida diputada por la circunscripción de Cádiz, y también lo hizo en 2016 y 2019. En 2017, Noelia Vera formó parte de la lista de Pablo Iglesias en la II Asamblea Ciudadana de Podemos. La candidatura del secretario general ganó Vistalegre 2 y ella entró a la dirección del partido. Tras la salida de Iglesias, y hasta su dimisión, Vera fue una de las componentes del núcleo duro de Ione Belarra.

Incorpora al exdiputado de Unidas Podemos Segundo González

Yolanda Díaz también va a incorporar a su equipo del ministerio al economista Segundo González, responsable en la primera etapa de Podemos de Finanzas y Transparencia en el partido. En diciembre de 2015 fue elegido diputado por Asturias en el Congreso y renovó su escaño en las elecciones de unos meses después. Durante su etapa parlamentaria fue el portavoz de Presupuestos de Unidas Podemos.

Tras la salida del sector de Íñigo Errejón del partido, González se unió al equipo del fundador de Podemos para encabezar la lista de Más País por Asturias a las generales de 2019. En las últimas semanas, el partido de Errejón había iniciado un proceso para integrar sus territorios en Sumar, la plataforma política de la vicepresidenta y ministra de Trabajo.