La secretaria de Estado de Igualdad, Noelia Vera, abandona la política y Unidas Podemos

Noelia Vera, secretaria de Estado Igualdad, ha anunciado en redes sociales que abandona la política. "Ha sido una decisión personal y complicada, porque después de siete años en ésta la que considero mi casa, no quiero defraudar a tantas compañeras/os que me dieron las responsabilidades que con honor he ostentado", ha apuntado. Con su marcha, Ángela Rodríguez se hará cargo del puesto que tenía en el Ministerio de Igualdad y Juan Antonio Delgado le sustituirá como diputado por Cádiz en el Congreso.

En su mensaje de despedida ha explicado que "en política lo más valioso es ser honesta y decir la verdad; y la verdad es que cuando el cuerpo avisa hay que saber parar, tomar aire y emprender otros caminos". Vera reconoce que su marcha se debe a una "decisión personal" y "complicada".

"Tengo mucho que agradecer antes de marchar: a mis ex compañeras/os de la Tuerka, donde todo empezó; a los y las compañeras militantes, con especial cariño a gaditanas y andaluzas; a los trabajadores/as con los que peleé contra viento y marea buscando dignidad social; a la gente bonita que ha tratado de defender una radiotelevisión pública decente; a Ione e Irene, compañeras de vida", ha destacado.

Vera ha reconocido que se marcha "con el orgullo de haber formado parte" de un "proyecto político", que "fue capaz" de pasar del 15M a las políticas públicas: "Que hirió el corazón más profundo del bipartidismo y que quitó el polvo a las viejas mentiras que nos hicieron creer que todo estaba bien". "Me voy satisfecha de haberlo hecho lo mejor que he podido y sabido, y de haber defendido algo que mantengo: que estar en el Gobierno es la única garantía para que los cambios sociales que necesita este país se den", ha concluido.