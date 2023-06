Yolanda Díaz propone un impuesto permanente a las grandes fortunas

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha presentado este lunes una de las principales propuestas económicas de cara a las próximas elecciones generales. “Frente a la ausencia de proyecto del señor Feijóo, cuyas únicas propuestas coinciden con las desplegadas y que causaron la caída del Reino Unido, la bajada generalizada de impuestos (...), debe contribuir más quien más tiene. Para ello, vamos a implementar un impuesto a las grandes fortunas de carácter permanente”, ha avanzado la ministra de Trabajo y líder de Sumar este miércoles en el acto por el 45º aniversario del diario Cinco Días.

Yolanda Díaz ha planteado una importante reforma fiscal y tributaria para que una peluquería deje de tributar al 17,5% mientras una gran empresa lo hace al 3,8%. “Quien más tiene más debe contribuir a nuestro país”, ha dicho. Y en ese sentido ha propuesto una profundización del impuesto de sociedades para que las empresas paguen más de lo que lo hacen actualmente y un aumento de la progresividad del Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas (IRPF).

“Para reinventar un modelo del estado de bienestar que vive del viejo modelo del siglo XX, con una gran reforma de país, es imprescindible hacer una reforma estructural de los ingresos públicos en España. Es fundamental hablar de la calidad de la educación, de la sanidad, de la dependencia...”, ha defendido.

La vicepresidenta segunda ha propuesto cuatro reformas económicas que a su juicio están pendientes y que se ha comprometido a llevar a cabo si su espacio político llega al Gobierno a partir del 23 de julio: una política amplia para el control de los márgenes empresariales, un consejo para mejorar la productividad de las empresas, una mejora de la democracia dentro de las empresas y una última centrada en la fiscalidad, en la que ha encuadrado la implementación de este gravamen permanente a las grandes fortunas.

A finales del año pasado y en el marco de la respuesta del Gobierno a las consecuencias económicas de la guerra, el Parlamento aprobó un paquete de medidas que incluía un impuesto a las grandes fortunas. El tributo se comenzó a recaudar en 2023 sobre el patrimonio de 2022 de aquellos contribuyentes que tuvieran un patrimonio de más de 3 millones de euros. Lo que propone ahora la ministra de Trabajo y líder de Sumar es hacer de esa medida coyuntural una política estructural.

Yolanda Díaz ha planteado esta batería de propuestas cuando su equipo se encuentra ultimando las listas de la recién creada coalición que liderará para las próximas generales y en las que, según ha dado a conocer este miércoles, estará un importante referente económico del sindicalismo. El director del gabinete económico de Comisiones Obreras, Carlos Martín Urriza, concurrirá como número 6 por Madrid en esas listas.

El economista es uno de los diseñadores de una de las propuestas que ha lanzado Díaz este martes, la del control de los márgenes empresariales para controlar el impacto de la inflación en as grandes empresas. “Hay unos márgenes empresariales que se ensanchan y mientras un país que se hace más pequeño, que está golpeado”, ha dicho Díaz. “Una mediana salarial de 1.500 euros en 14 pagas no pueden afrontar el coste de vida, pero hay unos márgenes que multiplican por siete las rentas salariales”, ha sostenido para defender que no eran los salarios los causantes de la inflación sino precisamente esos márgenes salariales.

“Tenemos que hacer una reforma que tenga que ver con el control de los márgenes, un observatorio vinculado a la revalorización de los salarios de nuestro país”, ha avanzado la ministra, que ha apostado por seguir las recomendaciones del Banco de España para “alcanzar un acuerdo” con las sociedades y los agentes sociales en esta línea.

El impuesto permanente a las grandes fortunas que ha lanzado este miércoles Díaz ya figuraba como una de las propuesta que aportaron los grupos de trabajo del proceso de escucha con el que durante los últimos meses fue dando forma al proyecto político de Sumar.

El grupo de trabajo de Economía recogía algunas de las ideas que Yolanda Díaz ha ido pronunciado en sus actos de Sumar, como por ejemplo la necesidad de democratizar las empresas, pero también la profundización del impuesto de sociedades o la creación de un impuesto permanente (y no temporal como el que está en vigor actualmente) a las grandes fortunas.

“El impuesto de patrimonio podría transformarse en el marco de la reforma tributaria que proponemos en un Impuesto sobre las grandes fortunas de carácter permanente. En él se debe establecer, dada una escala estatal claramente progresiva, un mínimo para todas las CC.AA., evitando las bonificaciones autonómicas al 100% de la cuota y mínimos exentos similares a los vigentes en el impuesto sobre patrimonio”, plantea el documento del equipo encabezado por el catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Salamanca, Rafael Muñoz de Bustillo.