Yolanda Díaz, tras la reunión de Sánchez con los fondos buitre: "Los gobernantes están para mejorar la vida de la gente"

"Entiendo la reflexión de los fondos de inversión, su objetivo es ganar dinero. Pero los gobernantes tenemos que defender a nuestro pueblo y nuestro país. Tenemos otro objetivo central, y más en un Gobierno progresista, que es redistribuir la renta". Así ha respondido la vicepresidenta segunda y líder de Unidas Podemos en el ejecutivo, Yolanda Díaz, tras la reunión mantenida en Estados Unidos por el presidente, Pedro Sánchez, con diferentes fondos de inversión con intereses en España, como es el caso de Blackstone, y que mostraron su temor ante el líder del PSOE por la ley de vivienda que prepara el Ejecutivo y por la reforma laboral, según publica El País.

Díaz ha participado este jueves en una conferencia en el marco de los cursos de verano de El Escorial bajo el título Las mujeres y los trabajos:empleo, cuidados y cambio social para el trabajo decente. La dirigente de Unidas Podemos ha atendido a los medios a su llegada al acto y, preguntada por los mensajes que le habrían trasladado a Sánchez en la reunión, Díaz ha asegurado: "Lo que me preocupa como vicepresidenta segunda de España y Ministra de Trabajo son los derechos que han perdido los trabajadores y trabajadoras en mi país. Me preocupan los jóvenes que en mi país no tienen empleo. Y me preocupan esas madres que pelean todos los días para llegar a final de mes y están preocupadas por sus hijos".

Para Díaz, el debate que hay ahora mismo en España no tiene que ver con los miedos de los fondos. "Ya que hablamos de fondos de inversión sería interesante conversar con ellos sobre los impuestos. Y cuántos impuestos creen que hay que suscitar respecto de los propios fondos de inversión", ha planteado, en un mensaje dirigido no solo a los fondos, sino también al propio presidente del Gobierno y al sector socialista del Ejecutivo justo cuando se ha lanzado oficialmente la negociación interna para los Presupuestos Generales de 2019.

El pasado martes, en un discurso ante el grupo parlamentario, Díaz reclamó precisamente unos Presupuestos "para la mayoría social", pidió poner en el centro de las cuentas la lucha contra la desigualdad "para mejorar la vida de las de abajo" y apuntó como fundamental la reforma fiscal, que el PSOE quiere postergar: "Han de ser los Presupuestos que redistribuyan la renta y los beneficios de los que más tiene. Para eso estamos aquí, para redistribuir la renta y la riqueza".

Díaz ha insistido este jueves en la misma idea: "Necesitamos de los recursos de los que más tienen para poder tener servicios públicos de calidad". Y ha concluido reiterando que "los fondos están para ganar dinero" pero "los gobernantes están para mejorar la vida de la gente".

Gira para captar inversores

Pedro Sánchez ha iniciado una gira por EE UU con el ánimo de captar inversiones con una primera parada con fondos como Blackstone o BlackRock. La idea de Moncloa es trasladar seguridad a los principales inversores del mundo aprovechando el plan de recuperación, que requiere capital privado. Además de esta visita a Nueva York, Sánchez también se desplazará a California, donde se concentran los sectores tecnológico y audiovisual, el otro pilar de un viaje netamente económico en el que no habrá ningún contacto con la Administración del presidente, Joe Biden.

Entre los fondos seleccionados para las reuniones hay algunos que ya tienen importantes intereses en España, como Blackstone, un fondo buitre que controla cerca de 30.000 viviendas de alquiler gracias a sus sociedades de inversión (socimi), y con varias causas judiciales abiertas.

El encuentro se produce cuando la coalición lleva meses de retraso en la aprobación de la ley de vivienda, en la que se está discutiendo entre los socios del Ejecutivo si se impulsa una regulación que permita bajar los precios de los alquileres.

Otros de los representados han sido Goldman Sachs y Morgan Stanley, que además de mover miles de millones como bancos de inversión tienen una influencia decisiva con sus análisis sobre la situación de las economías, por lo que tienen una especial relevancia para el Ejecutivo en su afán de mostrar la solidez de la economía española.

Sánchez mantendrá un almuerzo con Michael Bloomberg, que es uno de los principales emisores de información financiera, por lo que la intención del presidente es dar muestras de solidez y políticas claras para que las informaciones que reciben los principales inversores del mundo sean positivas y vean a España como un país adecuado para invertir. También se reunirá de forma bilateral con Larry Fink, otro magnate de Wall Street, consejero delegado de BlackRock, la mayor gestora de inversiones del mundo, que tiene participaciones en buena parte de las empresas cotizadas españolas, de las que 18 son del Ibex.