Yolanda Díaz vincula los buenos datos del empleo a la reforma laboral y mete presión a los socios para apoyarla

Para la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, "sin lugar a dudas" los buenos datos del empleo conocidos este miércoles están relacionados con la entrada en vigor de la reforma laboral, porque "son nuevas contrataciones" realizadas tras la aprobación de la norma.

Enero registró una caída de 198.000 afiliados, pero con un alza mínima del paro y récord de contratos indefinidos

Por eso, la vicepresidenta ha querido meter presión sobre los socios del Ejecutivo como ERC o PNV que por el momento son reticentes a aprobar la convalidación de la norma, mañana, en el Pleno del Congreso.

"Estamos negociando hasta el último minuto y lo vuelvo a decir: la reforma laboral ya está en vigor, las personas, y los grupos políticos que voten en contra les van a tener que explicar a los trabajadores y trabajadoras de este país por qué el viernes se van a levantar con menos derechos de los que hoy ya tienen", ha asegurado Díaz en los pasillos del Congreso, antes de entrar en el Pleno.

Díaz ha querido dejar claro que "mañana lo que se vota si esta norma que ya está en vigor decae y continua la del PP". Por eso ha querido recordar que su equipo lleva "trabajando muchos años para sacar la legislación del PP de la vida de los trabajadores y trabajadoras".

A juicio de la ministra de Trabajo, "los datos de contratación de las nuevas contrataciones son muy positivos". "Por primera vez el 15% de los contratos nuevos en España son indefinidos favoreciendo la estabilidad de los trabajadores. Ya ahora los contratos son indefinidos", ha celebrado.

El PP: "No estamos para triunfalismos"

Durante la sesión de control que se ha celebrado en el Congreso, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha reprochado al Gobierno que presuma de los datos económicos ante la corrección de las previsiones que han hecho algunos organismos internacionales. "No estamos para triunfalismos", le ha dicho la dirigente conservadora a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, en la sesión de control al Gobierno.

"No queda nadie atrás porque somos los últimos", ha resumido Gamarra, que ha asegurado que "no es verdad que haya crecimiento intenso ni una recuperación justa". "No es justa una recuperación en la que 12 millones de personas están en riesgo de pobreza, no es justa una recuperación donde más de tres millones están en situación de paro la mitad de larga duración", ha afirmado.

“Hoy mismo vamos a tener los datos de enero que muestran esa tendencia positiva”, ha contestado Calviño, que se ha referido a la afiliación, los ERTE o el aumento de la contratación indefinida. “"Con 20 millones de ocupados hemos recuperado cifras que no se conocían desde antes de la crisis financiera”, ha proseguido la vicepresidenta primera, que ha instado al PP a que se "suba al carro de esta recuperación justa, sostenida y sólida" apoyando la reforma laboral, informa Irene Castro.