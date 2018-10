Arrimadas asegura que quien fusiló a Lluís Companys "fue el régimen franquista, no el Estado español"

La líder de Ciudadanos en Catalunya, Inés Arrimadas, ha asegurado este viernes que quien fusiló al expresident de la Generalitat Lluís Companys no fue "el Estado español", sino "el régimen franquista". Lo ha hecho en una rueda de prensa, donde ha respondido de esta manera a unas declaraciones del president catalán Quim Torra en las que apuntaba que Companys "fue asesinado por el Estado español".

Inés Arrimadas negando el fusilamiento de Companys por el Estado Español y eso que ella tuvo la suerte de no ir al colegio en Catalunya donde, como todo el mundo sabe, manipulamos los libros de historia pic.twitter.com/9m2HUC5FjW — House of CAT🎗 (@Houseof_CAT) 19 de octubre de 2018

"Quiero recordar que el señor Torra hizo un tuit aquel mismo día diciendo que el señor Companys había sido fusilado por el Estado español. Yo creo que no sabe de historia o no quiere saber", ha dicho Arrimadas. "Quien fusiló al señor Companys fue el régimen franquista y fascista, no fue el Estado español", ha asegurado.

Torra escribió dicho tuit el pasado 14 de octubre, cuando se cumplieron 78 años del asesinato de Companys. "Hoy hace 78 años que el president Lluís Companys, escogido democráticamente, fue asesinado por el Estado español", dijo.