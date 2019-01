Difunden un vídeo de Ocasio-Cortez bailando para humillarla y se convierte en un nuevo símbolo entre sus seguidores

¿Podría un vídeo de universitarios bailando humillar a la nueva congresista Alexandria Ocasio-Cortez? Seguramente, esa fue la intención del usuario de Twitter @AnonymousQ al compartir en la red social dos secuencias de la demócrata bailando con compañeros. Sin embargo, la persona que ideó esta estratagema consiguió exactamente lo contrario: hacer viral un vídeo tierno y divertido de una de las políticas que más promete dentro de las filas del Partido Demócrata.

En el vídeo, se ve cómo Ocasio-Cortez baila junto a otros estudiantes en la azotea de un edificio. Sus dotes artísticas no son algo fuera de lo común, pero lo cierto es que se le ve divertida. Y es por eso justamente por lo que muchas personas le han aplaudido en las redes sociales, por divertirse con música y con sus compañeros.

El cómico Patton Oswalt escribió en Twitter: "Bueno, es oficial. Nunca se va a recuperar de que el mundo le haya visto... bailando adorablemente y pasándoselo bien con sus compañeros".

Ocasio-Cortez hizo historia en el mes de junio al vencer en las primarias de Nueva York a un peso pesado del Partido Demócrata y hacerse después con un escaño en la Cámara de Representantes. Esta semana publicó una foto en las redes sociales que se hizo viral destacando el papel de una nueva generación de mujeres congresistas racializadas que defienden los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI.

La propia congresista ya ha respondido, también en clave cómica, a la polémica. "He escuchado que los republicanos piensan que es escandaloso que las mujeres bailen", ha escrito en cuenta de Twitter, donde ha añadido: "Ya verás cuando descubran que una congresista también baila". La publicación iba acompañada de un vídeo en el que imitaba el baile viral. "Que todos tengáis un buen fin de semana", ha zanjado.

