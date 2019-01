La foto viral de Alexandria Ocasio-Cortez y las mujeres congresistas que plantan cara a Trump

Una frase, "sí se puede" –en español–. Una foto con seis mujeres publicada en Vanity Fair, ninguna de ellas blanca. Es el tuit de la congresista demócrata estadounidense electa Alexandria Ocasio-Cortez que, en 16 horas y en el momento de publicarse este artículo, acumulaba ya 124.000 likes en Twitter y 381.000 en instagram.

Las mujeres que acompañan a la ganadora neoyorkina son otras congresistas de su partido que entrarán este enero en la Cámara: Ayanna Pressley, Ilhan Omar, Deb Haaland, Veronica Escobar y Sharice Davids. La imagen la firma Martin Schoeller. Tienen orígenes afroamericanos, hispanos, nativos americanos o portan hijab. En el reportaje de Vanity Fair que a continuación enlaza Ocasio-Cortez las describen como "la nueva cara del Partido Demócrata: jóvenes, no blancas, LGBTQ y feminizado".

El reportaje habla sobre los nuevos congresistas que entran este enero en el Senado estadounidense. "No hemos venido a jugar", se titula. Estas elecciones fueron las que marcaron el récord de mujeres que se presentaron: 277, de las que fueron elegidas 102. La gran mayoría demócrata. Sharice Davids será la primera nativa en entrar en el Congreso, Ilhan Omar junto a Rashida Tlaib, la primera musulmana. Ocasio-Cortez, de origen latino, será a sus 28 años la más joven de la historia.

El tuit acumula además de los likes casi 3.000 respuestas. Una de las más exitosas, la que le dice a Ocasio-Cortez que la foto que comparte, en unos siglos, estará enmarcada en la National Gallery.

People will view this picture in the National Gallery a couple hundred years from now (if our planet isn’t destroyed by climate change by then), and think, “what a bunch of bad ass women.” I felt that way at this portrait too: pic.twitter.com/cXngACb5fR