Ocasio-Cortez y otras mujeres que han hecho historia en las elecciones de EEUU

Decenas de candidatos han hecho historia en estas elecciones, sobre todo las mujeres. Un total de 277 mujeres han competido para hacerse con un escaño en el Congreso o para convertirse en gobernadora de su estado, una cifra nunca antes registrada. Hasta ahora, 116 ya han sido elegidas: 95 en la Cámara de Representantes, 12 en el Senado y 9 gobernadoras. De las 277 candidatas, la gran mayoría son demócratas. En la Cámara Baja, por ejemplo, solo hay 29 candidatas republicanas. Estas son algunas de las grandes ganadoras de la jornada:

Alexandria Ocasio-Cortez se ha convertido en la mujer más joven en entrar al Congreso. Representa al ala más progresista y derrotó en las primarias demócratas a uno de los políticos más poderosos del partido que se presentaba a su décimocuarta reelección y que se había gastado 10 veces más que ella en campaña. Ocasio Cortez ha obtenido un 78% de los votos.

Rashida Tlaib e Ilhan Omar serán las primeras musulmanas en entrar en la Cámara de Representantes. Tlaib ha ganado con más del 90% de los votos en su distrito del estado de Michigan y Omar ha obtenido un 78% de apoyo en su distrito en el estado de Minnesota. Omar es una refugiada somalí que emigró a Estados Unidos cuando tenía 12 años.

We did this, together. Thank you! pic.twitter.com/TywZwt2dR3

También han entrado en la Cámara de Representantes las dos primeras congresistas de origen nativoamericano. Sharice Davids, india y lesbiana, ha conseguido el único escaño demócrata de Kansas con ajustado 53% de los votos. Por su parte, Deb Haaland, de la tribu Laguna Pueblo, ha obtenido un 59% de apoyo y representará en la Cámara Baja al primer distrito de Nuevo México.

Ayanna Pressley, primera congresistas afroamericana por Massachusetts, ni siquiera ha tenido un rival al que enfrentarse en estas elecciones.

Angie Craig, demócrata, se ha convertido en la primera congresista homosexual por el estado de Minnesota y Colorado tendrá al primer gobernador homosexual del país, Jared Polis. Polis ha derrotado al candidato republicano por un 51,6% frente al 45% obtenido por Walker Stapleton.

Thank you Colorado! As your #COgov, I will serve with the Colorado way of life in my heart and on my mind at all times. The future starts now! https://t.co/reBTzHWUri