National Geographic admite que su cobertura en el pasado fue racista

National Geographic admite su historial racista. La revista más prestigiosa sobre ciencia y naturaleza ha hecho examen de conciencia en su número de abril sobre sus coberturas de los últimos 50 años, que coincide con las cinco décadas desde que Martin Luther King fuese asesinado. Como cuenta la BBC, la publicación pidió a un profesor de la Universidad de Virginia que examinase los reportajes de esos años. Y el análisis no puede ser más claro: la gran autoridad en el mundo con la que cuenta National Geographic sirvió para reforzar actitudes racistas.

La impulsora de esta revisión de las prácticas racistas de la revista es su directora, Susan Golberg, que firma un artículo en el que dice expresamente que "durante décadas, nuestra cobertura fue racista". La responsable de National Geographic también señala que reprodujeron "todos los tópicos posibles" sobre grupos de personas que fueron descubriendo, al presentarlos como exóticos o salvajes.

El encargado de la investigación fue John Edwin Mason, que pone varios ejemplos sobre la discriminación que se llevó a cabo desde la revista. Uno de ellos es el desdén hacia los nativos americanos que no eran blancos, al solo hablar de ellos como personal del servicio doméstico. Su informe también recoge fotografías de nativos utilizando artículos tecnológicos, en las que se ridiculizaba a los protagonistas y se hacía la distinción entre lo "civilizado y lo no civilizado". El excesivo número de fotos de mujeres de las islas del Pacífico es otra muestra de estas prácticas, dice Mason.

El apartheid sudafricano es otro de los episodios que evidencian el racismo que existió en las páginas de National Geographic. En 1962, fue publicado un artículo en el que no se mencionaban problemas algunos en el país, a pesar del sistema racista que existía. 15 años después, otro reportaje sí daba voz a la oposición de los negros al gobierno de los blancos que les negaba sus derechos. Un giro que "reconoce la opresión", a pesar de no ser "perfecto", explica el profesor.

Este análisis de la revista sobre sí misma aparecerá en el número de abril de la revista, cuya portada ocupan unas hermanas gemelas que llaman la atención por su color de piel: una es blanca y la otra, negra. Se trata de Marcia y Millie, hijas de un matrimonio entre una mujer inglesa blanca y un hombre con ascendencia jamaicana. Y en el que Susan Golberg cuenta qué página de la revista le impactó más: una de 1916 en la que aparecía una fotografía de aborígenes australianos, a los que se definía como "salvajes con la menor inteligencia de todos los seres humanos".

Our April issue is devoted to exploring race—how it defines, separates and unites us. Read the story behind the cover: https://t.co/PPTVg3UpM8 pic.twitter.com/5kunxfDrHt