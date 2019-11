Sacha Baron Cohen, al ataque contra Zuckerberg: "Si Facebook hubiera existido en 1930, habría permitido a Hitler publicar anuncios contra los judíos"

"Si Facebook hubiera existido en la década de 1930, habría permitido a Hitler publicar anuncios de 30 segundos con su solución al 'problema judío'". Son las palabras de Sacha Baron Cohen en un discurso en la gala de la Liga Anti-Difamación celebrada en Nueva York este jueves.

‘If Facebook were around in the 1930s, it would have allowed Hitler to post 30-second ads’ — Listen to Sacha Baron Cohen slam the social media industry for facilitating the spread of hate, lies, and conspiracies pic.twitter.com/QinOnNRvxv — NowThis (@nowthisnews) November 22, 2019

El cómico se refirió a los peligros que se están repitiendo alrededor del mundo, como los crímenes relacionados con el odio, o los asesinatos a las minorías religiosas y étnicas. Aseguró que todos ellos tienen una cosa en común: están siendo facilitados por una serie de compañías de internet, como Facebook, Youtube y Google y Twitter, "que constituyen la mayor máquina de propaganda de la historia".

Baron Cohen criticó que, concretamente Facebook, no contraste los anuncios de contenido político que se lanzan en la plataforma y le mandó un mensaje: "Empieza a verificar estos anuncios antes de publicarlos, termina con las mentiras dirigidas a determinados grupos inmediatamente y, cuando los contenidos sean falsos, devuelve el dinero y no los publiques".

"No se trata de limitar el libre discurso de alguien. Se trata de que se les está dando a todas las personas, incluidas algunas de las más censurables de la Tierra, la mayor plataforma de la historia para llegar a un tercio del planeta". Baron Cohen respondió así a Zuckerberg, que se apoya en la libertad de expresión a la hora de defender la política de Facebook y ha asegurado que en su opinión es necesario repensar el concepto de redes sociales y cómo se distribuyen a través de ellas el odio, las conspiraciones y las mentiras.

Además, ha insistido en que "libertad de discurso no es libertad de alcance, y que tristemente, siempre habrá racistas, misóginos, antisemitas y abusadores de niños", a los que cree que "todos deberíamos estar de acuerdo en que no tenemos que ofrecerles una plataforma con la que ampliar su acceso a las víctimas".

Las afirmaciones realizadas por el cómico fueron contestadas por parte de la compañía. En declaraciones a AFP que recoge el Huffington Post, un portavoz asegura que Baron Cohen había tergiversado sus políticas. "Prohibimos a las personas que abogan por la violencia y eliminamos a cualquiera que la alabe", declaró.

Sin embargo, Baron Cohen sí recibió el respaldo de la Liga Anti-Difamación que, en un mensaje en su cuenta de Twitter, le agradeció sus palabras y su compromiso contra el odio online.

(2/2) Thank you again to @SachaBaronCohen for his words at #NeverIsNow & commitment to fight against online hate. Learn more about our efforts to help targets of cyberhate by getting involved & signing our Backspace Hate petition to strengthen the laws: https://t.co/uN2Kf9rGQ7 — ADL (@ADL) November 22, 2019

El mensaje ha llegado a todo el mundo y también ha tenido reacciones en Twitter de los diferentes usuarios.

Para los que sepáis inglés, id más allá de esa cita, todo el discurso vale la pena. En solo seis minutos Sacha Baron Cohen desmonta completamente todos los argumentos de Zuckerberg y otros, y expone su hipocresía. https://t.co/S1icRLaFEs — Ruben Martinez (@misotrasvidas) November 23, 2019

Si Sasha Baron Cohen, rey de lo políticamente incorrecto, te dice que se te está yendo la mano, probablemente tenga razón. https://t.co/Fs7i64I5Nj — Flanso Luzon Замоло́дчикова (@valentrinity) November 23, 2019

A nadie le va a interesar esto, pero ⁦@SachaBaronCohen⁩ dio uno de los mejores discursos sobre porque hay que regular a los gigantes de social media. https://t.co/JvgXr1HdvJ — Mariano Amartino (@amartino) November 23, 2019

Soberbio esto de Sacha Baron Cohen sobre #Facebook y el negocio de la propaganda https://t.co/kVk6oF7V0K — Edgar Cabanas (@ecabanasd) November 23, 2019

No soy muy fan de Sacha Baron Cohen, pero cuando se pone a rajar de Zuck y Facebook y Twitter, es muy convincente. Minuto 12, estelar. https://t.co/Y5bETVNeAY — Marek Fodor (@fodor) November 22, 2019

En su discurso, Baron Cohen no se refirió solo a Zuckerberg, sino que también lo hizo al resto de CEOs de las otras cinco plataformas. A todos ellos les calificó como "The Silicon Six". Afirma que tienen en común que son "billonarios y americanos" y que "se preocupan más por elevar el precio de sus acciones que por proteger la democracia".

En este grupo incluye además de al CEO de Facebook a Sundar Pichai, de Google; a los fundadores de Alphabet, Larry Page y Sergey Brin; a la CEO de YouTube Susan Wojcicki y a Jack Dorsey, CEO de Twitter.