Trump se enzarza con varios periodistas durante la rueda de prensa post-electoral: "Qué pregunta tan racista"

A pesar de que la victoria de los demócratas en la Cámara de Representantes durante las elecciones legislativas haya supuesto el primer gran golpe contra el mandato de Donald Trump, el presidente norteamericano ha sacado pecho durante su primera rueda de prensa tras los resultados de los comicios, que ha calificado de "históricos".

"Esta noche el Partido Republicano ha desafiado a la historia para expandir nuestra mayoría republicana", ha asegurado el mandatario en rueda de prensa, donde ha elogiado los logros alcanzados por los congresistas republicanos en lo que ha presentado como una carrera electoral en la que su partido luchaba contra la "hostilidad" de la prensa liberal.

La mala relación que mantiene el presidente norteamericano con la prensa no es algo nuevo, y suele caracterizar sus ruedas de prensa, nunca exentas de anécdotas y enfrentamientos con los corresponsales de la Casa Blanca. Este miércoles, uno de los momentos más tensos ha tenido lugar cuando ha llegado el turno del corresponsal de la cadena norteamericana CNN, Jim Acosta, que le ha preguntado sobre si cree que "ha demonizado" a los inmigrantes durante su campaña electoral al calificarlos de ser "una invasión".

Como parte de su estrategia electoral, el Partido Republicano emitió un anuncio televisivo en el que acusaba a todos los inmigrantes latinoamericanos de ser criminales. Por otro lado, la caravana de migrantes centroamericanos que se acerca a la frontera sur de Estados Unidos también ha sido una de las grandes protagonistas de la mayoría de mítines en los que ha participado el presidente.

Trump ha reaccionado a la pregunta tildando a Acosta -un objetivo muy común de los ataques del presidente por trabajar para la CNN- de ser "un enemigo del pueblo" y una "persona terrible y maleducada" por difundir noticias falsas. El momento ha sido tan tenso que ambos han terminado enzarzados en una discusión de varios minutos.

"Creo que debería dejarme dirigir el país a mí. Usted dirige la CNN y si lo hiciera mejor, sus índices serían más altos", le ha espetado el presidente al reportero.

No obstante, no ha sido la única anécdota. Desde responder a una pregunta sobre la controversia que rodea a su relación con Hacienda con un "la gente no entiende cómo funciona la declaración de la renta" o reírse de un periodista por preguntarle sobre su relación con Oprah Winphrey, Trump ha pasado casi dos horas respondiendo a la prensa.

Otro de las situaciones más críticas ha tenido lugar al final de la conferencia de prensa, cuando Yamiche Alcindor, la corresponsal de PBS, la cadena pública norteamericana, le ha cuestionado acerca de una serie de declaraciones hechas por el mandatario durante la campaña, en la que se denominó a sí mismo como un "nacionalista".

Alcindor, que es afroamericana, le ha preguntado acerca de la posibilidad de que esos comentarios hayan podido alentar a los supremacistas blancos del país. "Qué pregunta tan racista", ha respondido de manera inmediata Trump. "Lo que me acaba de decir me insulta mucho. Es algo muy terrible, lo que me ha dicho", ha añadido.

Trump no sólo se ha mostrado indignado, sino que no ha llegado a responder a la pregunta y se ha limitado a indicar que si fuera racista no tendría "números (de aprobación) tan altos en las encuestas entre los afroamericanos".

Otro periodista le ha corregido en ese aspecto, al recordar que, según una encuesta de octubre de la Universidad Quinnipiac, solo el 8% de los negros de Estados Unidos aprueban la gestión de Trump como presidente.