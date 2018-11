Trump pierde el control de la Cámara de Representantes y mantiene el Senado

La gran "ola azul" que esperaban los demócratas no ha llegado, pero a Donald Trump el agua le llega ya por la cintura. La oposición recuperará la mayoría en la Cámara de Representantes por primera vez en ocho años, aunque los republicanos mantendrán el control sobre el Senado.

Con mayoría en la Cámara de Representantes, los demócratas reciben innumerables instrumentos para investigar y complicar la vida a Donald Trump, además de la capacidad de iniciar un proceso de destitución o impeachment. En el proceso legislativo ordinario, todas las leyes tienen que pasar por ambas cámaras y basta que una bloquee el proceso para que esta no se apruebe.

El Partido Demócrata controlaba anteriormente 195 escaños en la Cámara de Representantes y le hacía falta una ganancia neta de al menos 23 asientos para hacerse con el control de la mayoría.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha telefoneado esta anoche a la líder de los demócratas en la Cámara de los Representantes, Nancy Pelosi, para felicitarla por el triunfo de su partido en esta cámara. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, reveló en un comunicado que el mandatario ha llamado a Pelosi, sin ofrecer detalles sobre el contenido de la conversación, así como al líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, Paul Ryan. "El presidente Trump llamó a la líder Pelosi a las 23.45 esta noche para extender su felicitación por ganar una mayoría demócrata en la cámara. Él reconoció el llamamiento de la líder al bipartidismo en sus comentarios de victoria", ha afirmado el jefe de gabinete de Pelosi, Drew Hammill.

Pelosi se convirtió en 2006 en la primera mujer en llegar a la presidencia de la Cámara Baja en la historia, pero en 2010 los demócratas perdieron la mayoría en favor de los republicanos, momento desde el que ha sido la líder de la minoría. "A diferencia del Congreso republicano, el Congreso demócrata se dirigirá con transparencia", ha afirmado Pelosi.

Nancy Pelosi: "In stark contrast to the GOP Congress, the Democratic Congress will be led with transparency and openness." #ElectionNight https://t.co/nY1RvKATV8 pic.twitter.com/dPLjP45jc4