Trump insiste en que es "un día histórico" después de perder el control de la Cámara Baja

"Hemos hecho un gran trabajo en las últimas semanas", "lo de ayer fue una jornada histórica". Donald Trump ha comenzado su primera intervención ante los medios después de las elecciones de mitad de mandato asegurando que su partido ha hecho un gran trabajo y minimizando lo que supondrá la pérdida del control de la Cámara de Representantes.

No ha tardado ni un minuto en afear a los medios su "campaña hostil" y en asegurar que ellos partían con "una gran desventaja en cuanto a la financiación".

La mayoría de los demócratas en la Cámara de Representantes se traducirá en capacidad para entorpecer el camino de Donald Trump, con incluso la posibilidad de iniciar un proceso de impechment. Además, en el proceso legislativo ordinario las leyes tienen que pasar por ambas cámaras y, si una bloquease el proceso de una ley, esta no quedaría aprobada.

Al inicio y al final de la comparecencia, ha señalado que el resultado facilita su poder negociador: "Creo que hemos estado muy cerca de la victoria total, cuando lo miras desde el punto de vista de la negociación". Según el presidente, la pérdida de la Cámara Baja hará que haya "mucho menos estancamiento".

Del mismo modo que ya ha hecho en su cuenta de Twitter, ha dado las gracias a los candidatos con los que ha hecho campaña, señalando que la mayoría que estuvieron junto a él, ganaron. Lo republicanos que no quisieron su apoyo, dice, perdieron. Esta mañana, vía redes sociales, ya se despidió de ellos.

Those that worked with me in this incredible Midterm Election, embracing certain policies and principles, did very well. Those that did not, say goodbye! Yesterday was such a very Big Win, and all under the pressure of a Nasty and Hostile Media!