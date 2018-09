Las frases de Willy Bárcenas tras la sentencia de Gürtel: "¡33 años de condena a mi padre! ¡Es que parece Txapote!"

Willy Bárcenas es famoso por dos razones. Una es la que a él le gusta, y de la que presume, en su papel de líder de la banda de pop Tabure. Un grupo que da decenas de conciertos por toda España y acumula millones de reproducciones en YouTube o Spotify. Pero antes de dedicarse a la música ya era conocido, aunque sea por algo que asegura que no le gusta: los problemas con la justicia de su padre, el extesorero del PP Luis Bárcenas.

El cantante ha concedido una entrevista a la revista Vanity Fair en la que ha opinado abiertamente de la sentencia de la primera época de Gürtel. Este fallo de la Audiencia Nacional condena su padre y su madre, Rosalía Iglesias, han sido condenados a 33 y 15 años de cárcel respectivamente. Unas penas que él admite que no se esperaba. Estas son sus mejores frases sobre sus padres, la sentencia o el "odio" que asegura se le tiene por ser "hijo de".

"Mi padre no es ningún santo, de acuerdo, pero no es el Satanás que han pintado. Está condenado por delitos fiscales, recordemos. En ningún caso por corrupción"

"Lo que es incomprensible son estas penas que se han querido imponer tratando a mis padres como poco menos que terroristas"

Willy Bárcenas, en Vanity Fair

"Yo entiendo una condena por delitos fiscales de cinco años a padre. ¡Pero 33 años! ¡Es que parece Txapote! Una cosa es lo que es justo y otra la que se ha querido hacer con mis padres, lo que se ha hecho"

"Esa sentencia lo que buscaba era un cambio de Gobierno. Eso es así. Lo mires por donde lo mires. (...) Si profundizas, esa sentencia está hecha para tirar un Gobierno. Eso ya ha pasado, con lo que ahora todo puede ser más tranquilo (...) por eso confío en el recurso al Supremo. ¡33 años y 15 años! Me parece de chiste, de coña.

Sobre la fianza que reunió para su madre: "Tengo una suerte increíble con mis amigos. Porque cuando estás a contrarreloj y recurres a la gente y dices: "Señores, necesito ayuda, tengo que reunir 200.000 pavos. He puesto esto y me falta tanto" y algunos se quedan con la cuenta en cero (...) eso te muestra quiénes han estado ahí cuando yo lo necesitaba".

"Siempre digo que en la vida hay dos tipos de personas. Si has matado a alguien y llamas a un amigo, hay dos reacciones: o va a la Policía o trae una pala. Yo soy de los que lleva la pala".

"Esto lleva desde el año 2008, 10 años. Al principio era más pequeño, pero... Con mi padre en la cárcel, debes encargarte de cosas, tienes que madurar. Intento salir de eso con la música, pero está ahí. No me voy a esconder nunca".

Sobre las críticas por ser un grupo ligero: "El problema es que somos nosotros, porque hay millones de grupos de pop que no hacen crítica social. El 90% del pop no habla de crítica social"

"A mí me gusta escuchar canciones con crítica social, pero no es lo mío. No voy a hacer algo que no me sale. Es que sería el descojone. ¡Imagina que me hago unas rastas y me pongo a cantar contra los desahucios, la gente diría que he perdido el juicio!"

"Hay gente que dice que hemos triunfado porque soy el 'hijo de'. Es que te tienes que descojonar: hemos triunfado a pesar de eso. (...) ¿Nos ha dado publicidad? Sí, pero no buena"

Sobre si Rajoy y otros han dejado de lado a su padre: "Evidentemente, cuando pasas de ser el tipo más querido a "No le conozco, quién es ese señor", pues sí, ahí sí. ¡Pero es que la vida es así! Y la política más".