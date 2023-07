Bad Gyal se reporta... en tu colegio electoral: “¿Sabéis lo que hay que hacer? Ir a votar”

Bad Gyal ofrece en sus conciertos un espectáculo que va más allá de cantar. El género en el que se mueve es una mezcla entre reguetón, trap y dancehall y ha saltado a la fama en los últimos años por éxitos como 'Blin blin' o 'Zorra', ofreciendo un show que plaga las redes sociales con vídeos virales. Y ahora, en su último concierto en Murcia de este sábado, además de 'reportarse en su zona', ha pedido a la gente que acuda a las urnas para este 23J: “Ya sabéis que hay que hacer mañana, ¿no? ¡Ir a votar!”.

Antes de comenzar con su canción 'La prendo', ha lanzado este mensaje a su público para arrancar con la letra: “Yo soy la que mato, coro con los capos, loquita paso el rato...”.

“ya sabéis lo que tenéis que hacer mañana, no? ir a votAaAr” ella hizo más que cualquier artista español pic.twitter.com/xNHg1gObFA — skyvee ☆ (@i_skyvee) 22 de julio de 2023

Días antes habían circulado por Tiktok clips de otros de sus conciertos en los que, al inicio de la misma canción, gritaba al público: “¡Todo el mundo botando!”. El vídeo se ha hecho viral y los usuarios de la red social le han dado la vuelta: “Hoy todo el mundo a votar, que lo dice la reina”.

En los últimos años, la barcelonesa ha ido alcanzando cada vez más peso en la industria musical y en la cultura underground y se considera pionera en España en géneros como el dancehall. Este año ha comenzado su gira en el Palau Sant Jordi de Barcelona y ha pasado por diferentes ciudades como Madrid, donde actuó el pasado febrero en el Wizink Center.

No es la primera vez que la cantante de 'Alocao' se implica políticamente. En diferentes ocasiones se ha mostrado contraria a los desahucios y ha lanzado mensajes a favor de colectivos como los manteros. En 2021, en una entrevista para la Ser habló de las dificultades que tenían las personas migrantes que vivían en España y no tenían papeles: “Yo tengo muchos amigos y amigas que son de fuera. Sé lo que es estar aquí y no poder trabajar”.