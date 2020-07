Banksy lleva su arte al metro de Londres para que nadie se olvide de usar mascarilla

Banksy ha vuelto a actuar. El enigmático artista urbano ha retomado su actividad callejera con el metro de Londres como escenario para recordar a los británicos la importancia del uso de la mascarilla. En un vídeo colgado en su cuenta de Instagram, el grafitero, camuflado de operario de desinfección del suburbano londinense, ha aparecido pintando sobre las paredes de los vagones algunas de sus características ratas realizando acciones recomendadas para la prevención del contagio.

Ataviado con un mono blanco, gafas protectoras, mascarilla y un chaleco con el lema "Stay Safe" (mantente a salvo), Banksy recorre en el vídeo el metro londinense estampando a través de plantillas dibujos en los que estas ratas dispensan desinfectante de manos y utilizan mascarillas a modo de paracaídas, mientras que otras optan por desoír los consejos para frenar la expansión del virus. Ante la atónita mirada de los viajeros –a los que solicita mantener la distancia de seguridad–, el artista deja además su huella en uno de las puertas del vagón, utilizando la propia herramienta de desinfección como spray para estampar su firma junto a la intervención.

El vídeo, titulado "If you don't mask - you don't get" (si no utilizas mascarilla, no lo conseguirás), termina con el tema Tubthumping del grupo británico de rock Chumbawamba sonando de fondo, al tiempo que se muestran dos pintadas que establecen un juego de palabras utilizando el verso más conocido de la canción. A modo de mensaje final, Banksy deja escrito en la pared la frase "I get lockdown, but I get up again" (he sido confinado, pero me levanto de nuevo), en referencia la icónica letra de este tema, cuyo estribillo reza "I get knocked down (noqueado), but I get up again".

No es la primera intervención de Banksy en torno a la crisis sanitaria del coronavirus. A principios del pasado mes de mayo, el grafitero inglés de identidad desconocida compartió en sus redes sociales una nueva obra como homenaje a los sanitarios al frente de la lucha contra la pandemia en todo el mundo. En ella, un niño deja olvidados en una papelera a los héroes tradicionales de la ficción para jugar con la muñeca de una enfermera vestida con una capa de superheroína.

La pintura fue enviada como regalo de agradecimiento a los sanitarios del país al Hospital General de Southampton (Inglaterra), junto a una nota con el mensaje: “Gracias por todo lo que estáis haciendo. Espero que esto ilumine un poco este lugar, incluso estando en blanco y negro”.

Con este vídeo, Banksy entra en el debate suscitado en los últimos días en el país en torno al uso de mascarillas –obligatorias en el transporte público de Inglaterra desde el pasado 15 de junio, a pesar de la reticencias de algunos ciudadanos–, después de la controversia generada por las palabras del canciller del Ducado de Lancaster, Michael Gove, quién desmintió al primer ministro Boris Johnson al sugerir que no sería necesario imponer las mascarillas obligatorias en tiendas.

Finalmente, este mismo martes el ministro de Sanidad británico, Matt Hancock, ha anunciado que será obligatorio el uso de mascarillas en todos los comercios y supermercados de Inglaterra a partir del próximo día 24, como medida para tratar de evitar una segunda oleada de contagios. Una decisión con la que el Ejecutivo británico se suma a una normativa ya en vigor desde hace semanas en la gran mayoría de los países de su entorno.