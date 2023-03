El bulo sobre la luchadora de artes marciales utilizado contra la ley trans

La luchadora brasileña Gabrielle García es la última víctima de los bulos que circulan en Internet contra las personas trans. Las mentiras han circulado con especial intensidad desde la aprobación de la ley trans en España el pasado 16 de febrero, para permitir el cambio de sexo legal de las personas trans sin necesidad de requisitos médicos y establecer el marco legal contra la LGTBIfobia.

No importa que García 𑁋conocida como Gabi𑁋 no haya declarado en ningún momento ser una persona transexual, como no importó que tampoco lo haya hecho la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ni la ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, ni la esposa del presidente francés, Brigitte Macron.

Esto no ha impedido lanzar un bulo con la publicación de un vídeo en el que García compite con otra luchadora, Mackenzie Dern, de estatura y envergadura mucho menor. Ambas pertenecen a la Federación Brasileña de Jiu Jitsu y se han enfrentado en varias ocasiones. En una de ellas, hace diez años, venció Dern. Las dos compiten en la categoría femenina.

La diferencia entre ellas choca en una disciplina en la que las deportistas suelen quedar separadas por su peso, pero en este caso se trata de una categoría abierta. Y en ningún momento la diferencia de envergadura entre dos deportistas debería servir para deducir que una de ellas es una persona trans.

Sin embargo, la narración del vídeo difundido por varias cuentas de Twitter dice “presento al luchador trans, está triunfando en el octágono, en el MMA femenino”, en referencia a las categorías en las que ha competido García, según la transcripción de Maldita. El tuit original fue eliminado pero ha vuelto a ser compartido por Bertrand Ndongo en los últimos días y una vez más ha recibido la respuesta de otros usuarios que le aclaran que en el vídeo compiten dos mujeres cis (es decir, personas cuya identidad se corresponde con el sexo asignado al nacer en base a sus características biológicas físicas).

La narración también se refiere a la deportista brasileña como “un animal tan imponente y tan grande como la Montaña de Juego de Tronos” y como “un individuo que se está enfrentando a mujeres de menor envergadura y mucha más edad que él”.

Desinformación: en este vídeo hay dos mujeres luchando, Gabi García y Mackenzie Dern.



La diferencia de tamaño es porque están en una división llamada "Absoluto", donde se mezclan todos los pesos y te apuntas voluntariamente.



Antes de competir en "Absoluto" cada una ha luchado… https://t.co/ie0dQZMgOd — Marc Mula (@iwritemarc) 11 de marzo de 2023

El narrador utiliza incorrectamente el pronombre masculino y los términos “luchador” e “individuo” para referirse a García. El vídeo fue visto por más de 127.000 usuarios y también alerta a las mujeres del “abuso que les espera en el deporte gracias a la ley trans”. El mensaje ya ha sido borrado, pero en este archivo todavía se puede leer que invitaba a los usuarios a juzgar “si creéis que es justo luchar contra un tío que se declara mujer”.

Y ahí es donde inciden muchos de estos bulos lanzados desde la publicación del borrador de la ley: la inseguridad que supuestamente ha creado para las mujeres y la “injusticia” que puede darse en casos como las competiciones deportivas. Otra versión del bulo difundida el pasado día 10 asegura que “así es la lucha entre un gigante hombre trans y una joven chica que lleva años trabajando duro para intentar conseguir una medalla”.

La legislación no incluye, como apunta el bulo contra Gabi García, que cualquiera que se identifique como mujer puede apuntarse en la categoría femenina de una competición deportiva y competir contra mujeres. La Ley Trans no ha modificado la regulación actual y todas las competiciones deberán seguir las normas de la federación correspondiente.

Otros bulos también defienden, por ejemplo, que un hombre acusado por violencia de género pueda evitar su condena simplemente registrándose como mujer. No es cierto. La ley afirma que “la rectificación de la mención registral relativa al sexo y, en su caso, el cambio de nombre, no alterarán el régimen jurídico que, con anterioridad a la inscripción del cambio registral, fuera aplicable a la persona”. Es decir, la persona responsable es la misma y deberá responder por el mismo delito.

Además, los bulos tienden a confundir dos conceptos distintos: el sexo de una persona y su género. El primero hace referencia a los órganos reproductivos con los que nacemos. El segundo, al género femenino o masculino, con el que nos identificamos. También hay personas no binarias, que no se identifican con ninguno de los dos géneros. Y son personas trans aquellas cuyo sexo asignado al nacer no se corresponde con su identidad sexual y/o de género sentida.

La ley trans ha permitido, en un cambio de legislación histórico, el derecho de autodeterminación de género de las y los ciudadanos españoles. Es decir, que una persona pueda cambiar en el registro civil su género femenino o masculino sin aportar un informe que les diagnostique disforia de género y haber pasado dos años de hormonación, como anteriormente.