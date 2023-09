Un diputado de Más Madrid recuerda al Gobierno de Ayuso que es más barato el menú en la Asamblea que en el comedor escolar

El precio del menú del día en la Asamblea de Madrid: 4,75 euros. El coste en el comedor escolar: 5,50. El portavoz adjunto de Más Madrid en el parlamento autonómico, Javier Padilla, ha recordado este jueves durante la celebración del Pleno regional que es más barato comer para los diputados en la Cámara autonómica que para las familias el menú diario de sus hijos en los comedores escolares.

“¿Va a comer usted hoy en la Asamblea de Madrid, señora Cortés?”, ha preguntado Padilla a la diputada regional del PP Marina Cortés durante el Pleno regional. “Porque resulta que va a pagar usted menos por el menú del comedor que mi hija comiendo en su colegio público de la Comunidad de Madrid”, ha lamentado. Y ha concluido: “Ni un poquito de vergüenza al hablar del precio de los comedores escolares”.

El PP nos dice que es inviable garantizar el comedor escolar para todos.



Colegio público: 5,50 €



Asamblea de Madrid: 4,75 € pic.twitter.com/Hdmoui5Rf0 — Más Madrid (@MasMadrid__) 21 de septiembre de 2023

El diputado de Más Madrid había defendido en la tribuna previamente la Proposición no de ley con la que su grupo parlamentario insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a llevar a cabo las modificaciones presupuestarias necesarias para no trasladar a las familias de alumnos y alumnas la subida del importe en el precio del menú escolar en los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid.

Una semana después de las elecciones autonómicas de mayo, se supo que el Gobierno regional había decidido subir un 12,7% el precio del menú de los comedores escolares en la región para este curso. Su precio ha pasado de 4,88 euros a 5,50. La Consejería de Educación justificó la subida explicando que las empresas que ofrecen las comidas habían reclamado un aumento en el precio para compensar la inflación registrada en los precios de los alimentos durante los últimos meses.

Durante su intervención inicial, Padilla además de pedir que no se suba el precio del menú escolar, ha abogado por avanzar en el comedor escolar “universal y gratuito” para, entre otras cosas, “asegurarse de que nadie se queda atrás”.

Durante su intervención, la diputada del PP Marina Cortés ha defendido que se trata solo de 60 céntimos de euros al día para un precio que había estado congelado los últimos años. “Las empresas han tenido que sufrir los costes derivados de la subida de los salarios y los precios”, ha defendido la parlamentaria del PP. Y ha añadido: “La subida está muy por debajo de lo que correspondería”. Cortés ha asegurado que no hacerlo habría supuesto el cierre de empresas. “Los recursos públicos no son infinitos y deben destinarse a quien más los necesita”, ha concluido.

El “caos” en las becas comedor

Padilla también se ha recordado el “caos” en la gestión de las becas comedor por parte del Gobierno regional, que después de privatizar el sistema de adjudicación esta primavera, se ha encontrado con una cascada de incidencias y se le ha denegado la ayuda a más del 80% de las familias solicitantes ya con el curso escolar iniciado por defectos de forma, a la espera de que se subsanen todos los casos.

“Las becas deberían estar resueltas antes del inicio del curso escolar”, ha defendido Padilla. “¿Sabes cómo me enteré yo del tema de las becas? En la puerta del colegio público de mi hija donde una madre me dijo 'como no sabemos lo de la beca, no voy a dejar a mi niña a comer en el comedor escolar porque no me lo puedo pagar. Esa es la realidad y no la de usted subida en la carroza”, ha insistido.