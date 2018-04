Un dirigente del PSOE copia un tuit de Íñigo Errejón sobre Cifuentes

Íñigo Errejón tuiteó sobre la dimisión de Cristina Cifuentes apenas unos minutos después de que se produjera. Su mensaje de las 12:02h ha sido muy compartido, al superar los 2.000 retuits. Al que también parece que le ha gustado es al dirigente del PSOE Francisco Polo, que dos horas después, a las 14:13h, escribió exactamente lo mismo que Errejón. La única diferencia es que el socialista ha añadido una mención a Ángel Gabilondo.

Cifuentes dimite, tras un mes vergonzoso. Quienes guardaron su vídeo para chantajearla no pueden elegir su sucesor . La dignidad de las instituciones madrileñas solo se recupera con la regeneración.

Poco antes de las 17h, Polo ha borrado el tuit copiado al diputado de Unidos Podemos en el Congreso. Pero las capturas del timeline del responsable de Emprendimiento, Ciencia e Innovación socialista muestran que ese mensaje estuvo ahí.

El socialista ha dado explicaciones minutos más tarde sobre lo ocurrido y se ha disculpado con Errejón. Según él, pidió a su equipo tuits sobre el tema, ya fuesen para tuitear desde su cuenta o para ver qué decían otros del caso Cifuentes. "Si puedo sacar algo bueno de este mal trago es que en esto las izquierdas estamos unidas", ha señalado. El diputado de Podemos ha aceptado las disculpas en otro tuit.

Quiero pedir disculpas: como sabéis estoy con agenda en La Rioja. He pedido a mi equipo que me ayudara con algunos mensajes. Entre todos los mensajes he publicado uno de la lista de lo que otros estaban diciendo sobre el caso Cifuentes. Error mío.