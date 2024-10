El discurso del senador Juan Ramón Amores, enfermo de ELA, para celebrar la ley: “No descansaré hasta que llegue a todo el que lo necesite”

La ley para que pretende mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) salvó el miércoles su último trámite en el Senado. El alcalde de La Roda y senador socialista Juan Ramón Amores llevó a la cámara la voz de las asociaciones, los enfermos y sus familiares en un emocionado discurso de celebración: “No voy a descansar hasta que la ley llegue lo antes posible a todo enfermo que lo necesite, en cualquier parte del país y con los mismos derechos”, afirmó.

“Créanme, señorías, hoy me siento tremendamente afortunado de poder poner voz a quien ya no puede hablar, de poner sentimiento a quien vive encerrado en su cuerpo, de explicar los beneficios de esta ley para las personas que han sido apartadas de la sociedad. Créanme que sé cómo se sienten”, ha comenzado.

El alcalde de La Roda ha explicado que tenía 38 años cuando le diagnosticaron ELA, el 13 de noviembre de 2015. “Me creía invencible. Supongo que, como la mayoría de ustedes, pensaba en mi futuro sin parar y en el futuro de mi familia. Y me preguntaba: ¿por qué a mí? Pero, y ¿por qué no a mí? , ¿y por qué no a ustedes?, la ELA hoy va a cazar a tres personas; y, lo peor de todo, ¿por qué no a una persona cercana, a un ser querido? Por eso, porque aquí escucho todos los días muchos insultos y faltas de respeto, les digo una cosa: hoy somos una única voz; y eso es maravilloso”, ha explicado.

“Si esta ley llega tarde, yo al menos no voy a descansar hasta que la ley llegue lo antes posible a todo enfermo que lo necesite, en cualquier parte del país y con los mismos derechos. Gracias. Yo les prometo que no voy a descansar. ¡Viva la vida!”, ha finalizado.

El texto fue fruto de una acuerdo inédito entre PP, PSOE, Sumar y Junts tras dos años y medio de negociaciones infructuosas, diferentes propuestas y tramitaciones interrumpidas. El Congreso dio el sí a la ley por unanimidad en uno de los pocos momentos de consenso durante una legislatura convulsa y sin mayorías. El Senado ha dado el último aprobado al texto como estaba previsto: sin enmiendas.