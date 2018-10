La embajada de EEUU en Canberra se disculpa por enviar una invitación falsa con un gato disfrazado del monstruo de las galletas

Una invitación falsa a una fiesta acompañada de una foto de un gato disfrazado como el monstruo de las galletas ha provocado una disculpa oficial de una embajada de EEUU.

La que está detrás de este episodio es el departamento de Estado estadounidense en Canberra, la capital de Australia, que difundió numerosos mails para una "cat pajama-jam", o una fiesta de pijamas para gatos. Todo bajo el asunto "meeting" (reunión), y en la que el felino aparecía con su disfraz azul sujetando un plato de galletas, como informó la BBC.

The US embassy in Australia accidentally sent out a cat photo instead of a meeting invite. https://t.co/NOHLA8RbjJ pic.twitter.com/NfqebepiIE