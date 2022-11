El entrenador del Liverpool, sobre el Mundial de Qatar: “Todos somos culpables”

El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, ha cargado contra el Mundial de Qatar por no haber asegurado las condiciones laborales de los trabajadores que han estado construyendo las infraestructuras necesarias para que se juegue la competición y ha señalado la responsabilidad colectiva sobre ello: “Ha habido muchas oportunidades de denunciar la situación (...) Todos somos culpables”, ha asegurado en rueda de prensa.

Klopp ha calificado de “imposible” que una persona pueda trabajar en la construcción con las temperaturas que ha registrado Qatar. “No es bueno para una persona estar bajo el sol haciendo un trabajo físico. Pero nadie ha pensado en esos trabajadores. Ha habido muchas oportunidades de denunciarlo desde la concesión del Mundial. Dos o tres años para decir: 'Por cierto, esto no está bien'. Mucha gente ha querido ganar dinero por las razones equivocadas”, ha señalado.

🚨🚨🚨 Klopp ataca frontalmente el Mundial de Qatar: Señala a organizadores y periodistas #Qatar2022 pic.twitter.com/ch7WzqFYyx — MARCA (@marca) 5 de noviembre de 2022

A la prensa: “Vosotros deberíais haber escrito artículos críticos”

El técnico ha criticado que se le pida a los futbolistas que se signifiquen contra el Mundial y ha señalado a la prensa: “Vosotros sois los periodistas. Vosotros deberíais haber mandado ese mensaje. Y no habéis escrito grandes artículos críticos sobre ello porque son 'las cosas de Qatar'. No, las cosas están muy claras: todos somos culpables. Pero decirle ahora a los jugadores 'tenéis que llevar este brazalete o, si no, estaréis de ese lado y no del otro'... No, no no. Son futbolistas y es un torneo. Lo hemos organizado nosotros y ellos jugarán lo mejor que puedan para sus países”. El entrenador se refiere a la campaña contra la discriminación denominada OneLove, a la que se han adherido por el momento ocho selecciones nacionales que jugarán en Qatar con un brazalete con los colores LGTBI dentro de un corazón.

De acuerdo con una investigación del diario británico The Guardian, basado en estadísticas de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka, más de 6.500 trabajadores de esos países han muerto durante la construcción de los estadios e instalaciones para el Mundial. En 2010, cuando Qatar fue elegido como sede, el emirato inició la construcción de siete estadios, así como de numerosas infraestructuras, un aeropuerto y varios hoteles. Las organizaciones acusan al Gobierno no solo de no asegurar la protección de los trabajadores, también de no investigar la causa de las muertes.

El país cuenta además con una legislación que castiga con penas de cárcel de hasta diez años las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo. El código penal vigente prevé además penas de entre uno y tres años de prisión para quienes “instiguen” o “persuadan” a otras personas a cometer actos de “sodomía o inmoralidad”.