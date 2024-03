Errejón dice que “ser un fascista es ser un payaso” y una diputada de Vox lo interrumpe: “Me acaba de hacer un regalo”

A la diputada de Vox por Murcia Lourdes Méndez Monasterio no le gustó la intervención que hizo el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, este miércoles en la Comisión Constitucional de la Cámara Baja.

Comparecía el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, para informar sobre los trabajos de su Departamento en memoria democrática, y Errejón tomó la palabra para reconocer que con el Gobierno progresista “se han producido avances” en esta cuestión, aunque criticó que en España “vamos lentos y de puntillas”, “cuarenta años tarde”, dijo.

En un momento de su intervención, el diputado de Sumar preguntó al ministro por el proyecto para transformar el Valle de los Caídos, ahora 'Cuelgamuros', en un lugar de memoria. “Eso es un mausoleo a un genocida, construido por esclavos. Y todavía no lo hemos convertido en un lugar de memoria. A mí no me importa que algunos vayan a hacer allí el payaso y a hacer el saludo fascista. Lo que me importa es que eso deje de ser un mausoleo a un genocida y que deje de ser una tumba masiva y colectiva de miles de esclavos sin identificar”, defendió Errejón.

En ese punto, la diputada Lourdes Méndez Monasterio murmura algo –que no se puede distinguir en el vídeo– y Errejón detiene su discurso para dirigirse a ella: “Sí, sí, yo creo que hacer el saludo fascista es hacer el payaso, señora de Vox; yo creo que ser un fascista es ser un payaso, sí”. Méndez Monasterio le contesta, y Errejón insiste: “Pero si usted se da por ofendida, me acaba de hacer un gran regalo, lo descubrirá después esta tarde”.

Nieta de un destacado militar franquista

En un perfil publicado por elDiario.es en 2019 ya se describía a Lourdes Méndez Monasterio como el ala más radical de Vox en la Región de Murcia. De hecho, sus posturas más extremas en contra del aborto le hicieron abandonar el Partido Popular en 2017.

Miembro del Opus Dei, la diputada es hermana del periodista Kiko Méndez Monasterio, uno de los más fieles asesores de Santiago Abascal. Pero quizás lo más significativo en este caso es que su abuelo materno fue el general José Monasterio, un destacado militar franquista que colaboró con la preparación del golpe de Estado de 1936 y cuyo papel fue fundamental para derrotar a las fuerzas republicanas en la batalla de Teruel.