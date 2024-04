Escrivá desiste de responder en el Senado por la inacción del presidente ante las interrupciones del PP

El ministro para la Transformación Digital, José Luis Escrivá, ha desistido este martes de su último turno de réplica durante la sesión de control al Gobierno, visiblemente molesto por la actuación del presidente del Senado, Pedro Rollán, ante las interpelaciones e interrupciones de los senadores del PP. “Mientras estoy hablando, este señor, a menos de un metro mío, está hablando por teléfono y no me deja ni oírle”, ha expresado el ministro de Transformación Digital en su turno de palabra, refiriéndose a un senador del grupo popular. “La última vez, presidente, me interrumpieron tres veces y tuve que dejar de responder la pregunta”, ha incidido.

Tras reclamar a Rollán que interrumpiera la acción de los senadores del PP, el presidente de la Cámara se ha defendido y ha asegurado que él habitualmente pide silencio “a la bancada del Grupo Popular que guarde el debido respeto cuando no se mantiene el silencio debido”. “Desconozco si el senador que se encuentra detrás de usted estaba manteniendo una conversación en un elevado tono. Le puedo asegurar que yo no le he escuchado”, ha asegurado, con la consiguiente reacción de la bancada socialista. Los senadores populares han continuando expresando sus quejas ante las acusaciones de Escrivá. “Esto denigra al Senado, esta forma de operar”, ha sentenciado el ministro, que se encontraba en su último turno de respuesta a la senadora popular Inmaculada Hernández Rodríguez.

En ese momento, el presidente del Senado le ha dado la opción al ministro de continuar o no con sus declaraciones. “Ruego, en la medida de lo posible, que no establezcan conversaciones entre sus señorías para poder escuchar a quien está en el uso de la palabra. Señor ministro, está usted en el uso de la palabra si lo considera oportuno”, ha preguntado Rollán. Ante la insistencia de las interrupciones, Escrivá ha optado por bajar su micrófono, desistir de responder y abandonar el Hemiciclo.