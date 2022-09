‘Extremismo Mal’: la oda de Ojete Calor para reírse de la equidistancia de los 'cuñaos'

“Ni homofobia ni homosexualidad, ni nazis ni judíos”, reza uno de los versos de Extremismo Mal, el nuevo single del dúo Ojete Calor, un irónico bombazo discotequero cuyo videoclip ha llegado este jueves a las redes sociales.

Dirigido por Angelo Moreno, el vídeo –de poco más de 6 minutos–, comienza parodiando una entrevista al grupo en la que la humorista Ana Morgade interpreta a una periodista musical.

“¿Qué opináis de la mujer empoderada?”, pregunta la reportera. Carlos Ojete y Aníbal Calor (los alter ego de los músicos y actores Carlos Areces y Aníbal Gómez) responden: “Pues mira, a nosotros ni machismo ni feminismo”.

Una repuesta que en su día dieron, entre otros personajes famosos, el torero Fran Rivera (“tan peligroso es el machismo como el feminismo”), o la actriz Paula Echevarría (“me defino como persona. Yo creo que no hay que ser feminista ni machista. Los extremos nunca son buenos ni para un lado ni para el otro”).

Ataviados con sus singulares atuendos, el videoclip muestra luego a Areces y Gómez cantando y bailando en un aula escolar, campo de batalla en el que sectores de ultraderecha en España libran una guerra contra lo que consideran “adoctrinamiento” e “ideología de género” (y que en realidad no son otra cosa que derechos humanos y libertades civiles).

Pero Carlos Ojete y Aníbal Calor no están de acuerdo: los extremos nunca son buenos: “ni fascismo, ni democracia..”. Esa es la tesis irónica de Extremismo Mal: “Cuando alguien te pregunte, di con imparcialidad ‘ni nazis, ni judíos’, y ya está. Extremismo mal, no seas radical, no todo es blanco o negro, no todo es ‘black’ or ‘white’. La vida es más sencilla sin pensar”. También muestra el videoclip los extremos igual de malos de un relajante masaje facial y de que te pisoteen la cara...

El dúo Ojete Calor fue fundado hace una década por la pareja de actores, salidos de la factoría de cómicos de Muchachada Nui. Definen su estilo musical como ‘subnopop’. Suyos son himnos seriamente tronchantes como Sinceridad No Pedida, Mocatriz e incluso de una versión de Agapimú con la mismísima Ana Belén difundida durante el periodo más duro de confinamiento por la pandemia de coronavirus.

Ya sin restricciones de ningún tipo, Carlos Ojete y Aníbal Calor actuarán en el WiZink Center de Madrid el próximo 12 de noviembre.