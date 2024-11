El ilustrador Pedro Oyarbide reimagina la portada de Blackwater en una lámina benéfica que honra la fuerza del pueblo valenciano

El ilustrador Pedro Oyarbide ha hecho una versión alternativa de la icónica portada de La Riada, de la saga Blackwater, en una lámina benéfica que honra la fuerza del pueblo valenciano. “Reconstruirem. No oblidarem”, se puede leer en la portada.

La serigrafía, a dos tintas, se puede comprar a través de la web blackwaterambelpoble.com. Todo lo recaudado a través de la venta de la lámina se donará a la Fundación Horta Sud.

“Como cualquier ciudadano de Valencia, estoy absolutamente devastado por la destrucción que ha causado la DANA en nuestra tierra. Duante los últimos días, como tantísimos otros, he visitado el desastre y he ayudado en las tareas de limpieza de los pueblos afectados. En todo este tiempo, no he podido dejar de conectar lo sucedido con la primera portada de la saga, cuya historia comienza justo después de que una inundación arrase el pueblo de Perdido”, ha explicado el artista.

Oyarbide ha querido “rendir homenaje a la tantísima gente que lo ha perdido todo, y a los miles de valencianos y valencianas que se han unido y organizado con rapidez ante la ineptitud, tardanza, y pésima gestión de las administraciones públicas”. “Aunque madrileño, me siento también ya de aquí; en estos días, más que nunca. Juntos, reconstruiremos. Juntos, no olvidaremos”, ha añadido.