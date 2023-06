La líder del PP extremeño, ante un artículo machista de Alfonso Ussía: “Lo de ‘la rubita’ no es oportuno”

María Guardiola, líder del PP en Extremadura y candidata a presidir el próximo gobierno autonómico, ha reaccionado a un artículo sexista en el que el periodista Alfonso Ussía la llama, hasta en cuatro ocasiones, “la rubita”.

Ussía publica en El Debate dicho artículo, que titula directamente ‘La rubita extremeña’, y en el que acusa a Guardiola de “abraza[rse] al PSOE para impedirse a sí misma y al PP –y a sus votantes– expulsar de una vez de Extremadura al clientelar socialismo”. Para ¿apoyar? sus argumentos, Ussía se refiere a María Guardiola como “la rubita”, o incluso “la rubita resentida”.

Tras la publicación del artículo, Guardiola, que obtuvo 28 escaños en las pasadas elecciones autonómicas –empatada con el PSOE, que ganó al PP ligeramente en número de votos–, ha respondido a Ussía en Twitter y ha pedido al periodista que no la llame así ni difunda “bulos”. “He reiterado que en ningún caso voy a dejar que Vara [PSOE] siga gobernando, lo del pacto es un bulo. Y no me parece oportuno lo de ‘la rubita de Extremadura’, soy María Guardiola, o ‘La Extremeña’ si lo prefiere. Un saludo”, ha escrito en redes sociales.

Buenos días @alfonso_ussia, he reiterado que en ningún caso voy a dejar que Vara siga gobernando, lo del pacto es un bulo. Y no me parece oportuno lo de “la rubita de Extremadura”, soy María Guardiola, o “La Extremeña” si lo prefiere. Un saludo. https://t.co/VJ4a6i9uV0 — María Guardiola (@MGuardiolaPP) 1 de junio de 2023

En su columna, Ussía carga contra más miembros del PP, entre ellos Borja Sémper, “la inefable Gamarra, y el sorprendente Margallo”, a quien califica de “portavoz de Soros y de la Agenda 2030”; contra otros ‘populares’ ya retirados, como “Soraya [Sáenz de Santamaría] y su inferior Rajoy”; y también contra Yolanda Díaz, a quien llama “la Tucana”.

No es la primera vez que Ussía exhibe un machismo recalcitrante. En 2020 ofreció públicamente a Inés Arrimadas “emplearla como Relaciones Públicas en una gran discoteca de Marbella”; en 2013 afirmó que la “necesidad de enseñar los pechos” de las activistas feministas de Femen respondía “a su incapacidad intelectual para exponer argumentos convincentes”; en 2019 el periodista fue denunciado ante la Fiscalía por difundir en Twitter los audios de la víctima del 'caso Arandina'.