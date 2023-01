Losantos amenaza a Vox con los tribunales por decir que la financiación de esRadio está “en entredicho”

“Hay medios que tienen miedo de que su financiación esté en entredicho”. Estas recientes declaraciones del diputado de Vox Iván Espinosa de los Monteros tras ser preguntado por las críticas que la formación ultraderechista ha recibido por parte de Federico Jiménez Losantos han desatado por tercer día consecutivo las iras del locutor de esRadio: “O rectificas o al banquillo”.

La relación entre Losantos y Vox pasa por su peor momento desde que en septiembre de 2021 el locutor tuviera un encontronazo con el líder de la formación ultra, Santiago Abascal, a raíz de la vacunación contra el coronavirus.

Aunque el detonante ahora han sido las medidas antiaborto de Vox en Castilla y León –que han puesto en aprietos al PP de Mañueco– el problema de fondo pasa por otra maniobra de Vox contra el PP: el reciente veto a los Presupuestos de la Comunidad de Madrid. De esas cuentas sale el dinero de la publicidad institucional que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso inyecta en los medios.

“¿Qué se siente al votar con Mónica García contra los presupuestos de Ayuso?”, había preguntado Losantos el miércoles a la dirigente de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio.

“Yo he votado a Vox –ahora tendré que pensármelo– y al PP”, ha dicho hoy Losantos, que considera que ese voto ya no es útil “cuando para lo que sirve Vox es para no votar los Presupuestos de Ayuso y votar lo mismo que los comunistas y que los socialistas”

El locutor interpreta lo dicho por Espinosa como un cuestionamiento de la legalidad de la financiación del Grupo Libertad Digital: “Aquí no hay ninguna financiación en entredicho. Nosotros nos financiamos de modo transparente y todos los años presentamos las cuentas ante nuestros socios”. “O hay una rectificación inmediata, concluyente y clara” o Espinosa de los Monteros tendrá que “sentarse en el banquillo”, ha dicho el locutor.

Recordando dolido la afinidad ideológica que han exhibido –y los favores debidos– ha añadido: “Que me insulte un político, si es de izquierdas lo tengo por costumbre, pero uno de derechas, que la existencia de su partido se debe en buena parte a esta casa, eso no te lo paso (…) Hemos dado más oportunidades a Vox que ninguna empresa mediática en España. Ninguna empresa ha tratado mejor a Vox”.