Una manifestante conmueve a un policía durante las protestas en Argentina: “Estás a tiempo, sacate el casco, vení a este lado”

Miles de personas se manifestaron este miércoles en Buenos Aires, frente al Congreso, para protestar contra la Ley Bases de Javier Milei, el proyecto más importante del Gobierno que precariza el empleo y concede grandes beneficios a empresas extranjeras y con el que el ultraliberal pretende transformar profundamente el modelo económico y social del país. Tras una votación muy ajustada, a las 23 horas locales, se aprobó en el Senado la que ha sido la primera ley en seis meses de gobierno. Al menos 30 personas fueron detenidas y decenas resultaron heridas. Entre los manifestantes, una joven que se ha hecho viral en redes sociales por enfrentarse a un policía.

“Mirame a la cara. Estás a tiempo, sacate el casco, vení a este lado”, le increpa la joven a uno de los agentes que la rodea. El Ministerio de Seguridad de Argentina desplegó a unos 1.200 agentes de cuatro corporaciones policiales que emplearon gases lacrimógenos, camiones lanza agua y balas de goma para dispersar a los miles de manifestantes que desde primera hora de la mañana se habían dado cita en la Plaza del Congreso en repudio al proyecto de reformas económicas.

“Vení a este lado porque acá nunca te vamos a empujar como te están haciendo para dar la jeta, para que a vos te peguen. No no, el pueblo no hace eso, el pueblo te respalda, loco. El pueblo te defiende”, grita la chica, respaldada por otros participantes en la protesta. Tras la visera del casco, el rostro serio del policía increpado que, ante la insistencia de la joven y a punto de llorar, abandona el grupo y se coloca detrás de sus compañeros. “Estás llorando. Me doy cuenta, se te caen las lágrimas, boludo”, sigue la joven.

Las palabras de la joven han salido de Argentina y dado la vuelta al mundo por la dureza del vídeo y las consecuencias de la manifestación. Según informan medios locales, la tensión escaló hasta que se desencadenaron enfrentamientos entre los cuerpos de policías y los manifestantes, que se defendieron arrojando piedras y cócteles molotov. La policía reprimió de inmediato, y la concentración terminó con detenidos y heridos por el uso del gas pimienta, que las fuerzas de seguridad utilizaron para despejar la calle.

El presidente ultraderechista ha felicitado a la policía por su actuación y ha acusado a los protagonistas de los disturbios de “terroristas” que “intentaron perpetrar un golpe de Estado”.

La denominada Ley Bases impulsada por Milei está compuesta por más de 280 artículos que habilitan privatizaciones masivas, reducción del impuesto a la riqueza, delegación de facultades al presidente y eliminación de decenas de instituciones públicas.