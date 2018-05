Numerosos casos de abusos laborales, desvelados en Twitter en el Día del Trabajador: "Si os tengo que explotar, lo haré"

Los abusos laborales no entienden de sectores ni de fechas. Los casos que se conocen se registran en cualquier momento. Pero este 1 de mayo salieron muchos más a la luz. Todo gracias a una iniciativa de la tuitera @Srta_Angus, que pidió "celebrar" el Día del Trabajador con "la mayor atrocidad que te haya dicho un jefe o un reclutador durante una entrevista".

La reacción de numerosos tuiteros fue revelar experiencias que no se quedaban en simples comentarios. Desde casos de explotación o comentarios degradantes, que van desde reproches por querer cobrar el sueldo a críticas al físico. También, situaciones de abuso sexual. Estos son algunos de ellos.

«Estaría bien que te quedases un rato haciendo cosas al final, pero eso no te lo voy a pagar» https://t.co/T2IB1oKAnR — Sofía (@SofiLoGon) 1 de mayo de 2018

"Si os tengo que explotar para rebajar las zapatillas a 5 céntimos, lo haré". En el Decathlon de Camas (Sevilla). El director, un imberbe de 27 años licenciado en ADE https://t.co/bvF1psO7zW — Luis F. Gago (@Gago1F) 1 de mayo de 2018

Mi ex jefe de servicio me preguntó (delante de terceros que no me conocían de nada) que si mi marido no me decía nada porque yo saliera con mis amigas solteras. Cuando le contesté que NO, COMO CUALQUIER TIO NORMAL, me llamó «menuda fresca» y dijo que «pobre muchacho». — Marys Crane 🍪 #MET (@MarysCrane) 1 de mayo de 2018

A mi uno me echó mano al muslo mientras me explicaba que íbamos a trabajar codo con codo.

Y otros despropósitos.

No lloré nada después de aquella entrevista... — Gorda Mª por dentro (@MissyFoosy) 1 de mayo de 2018

"salario según valía, porque si tú vas a liderar pues no puede ser que cobres lo mismo que un teleoperador aunque se pase aquí el doble de horas, pero claro a ti no te puedo ofrecer lo mismo que a alguien con más experiencia que tú, entiendes". HUÍ https://t.co/o6bGVb9Zum — Po-rtugal-zuelen 🇵🇹 (@Pozuelen) 1 de mayo de 2018

A mi en una entrevista me dijeron que no podían coger a alguien como yo porque con mi cicatriz se nota que soy persona de peleas (tengo labio leporino, es de nacimiento) en otra me que no cogen a gente de la calle que el había sido también de la calle y entendía, se refiria* https://t.co/NyBzGVgjed — Marta Leal (@revy_89) 1 de mayo de 2018

Año 2005,entrevista para El Corte Inglés. La entrevistadora me dijo literalmente "con tu experiencia laboral encajas con nosotros pero estas gorda y no queremos chicas como tu que dan mala imágen." https://t.co/twLRwiA63t — 🎗Silvia 💛 Chichi DaTrain🎗 (@junobuffay) 1 de mayo de 2018

Todavía vivía en Valencia. Una clínica de estética de estas pijas publica una oferta. Me llaman, pregunto si es remunerado: "Es que todas estáis preguntando lo mismo, venid a la entrevista si os interesa y ya os enteraréis".

https://t.co/WrfVqkioe5 — M. Maligna (@Marmota_Maligna) 1 de mayo de 2018

En una entrevista me ofrecían hacer "media jornada" en el turno de tarde que en verdad eran 8 horas por 500€, sin día libre y me dice el señor "yo creo que este horario te viene bien, te deja tiempo, que total tampoco tendrás mucho que hacer". https://t.co/JVAbqWTd1O — morethanaGIRL (@toleiras) 1 de mayo de 2018

En una entrevista para camarera de un catering el jefe me soltó: " si eres lista con esos pechotes puede caerte algún billetazo de propina".

No tengo claro si necesitaba una camarera o una stripper. 😕 — Cinéfila (@FicoAbraiada) 1 de mayo de 2018

Estaremos encantados de hacerte una entrevista, pero debes hacer antes un depósito de 10€ porque luego mucha gente no viene y en RR. HH. no estamos para perder el tiempo — Naruco ❄️ (@celessiul) 1 de mayo de 2018

Me encanta tu currículo y me encantsria que te incorporados con nosotros, una última pregunta ¿Tú quieres cobrar? ¿Todos los meses?

Salí de ahí por patas, más tarde supe que a un trabajador suyo aún le deben 60.000€, no pagan seguros sociales... — Campanilla (@campanilla) 1 de mayo de 2018

Una entrevista para trabajar como profe en un centro concertado religioso.Después de 10 minutos sin preguntarme nada sobre el puesto en sí me preguntan si yo colaboraba con la iglesia.Contesté que no y me dijeron que yo no daba el perfil para evangelizar a las nuevas generaciones — Alberto Ayala (@Aayala84) 1 de mayo de 2018