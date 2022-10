Neymar se suma a la campaña de Bolsonaro en un directo ante un millón de personas: “Con su reelección y Brasil campeón todo el mundo estará feliz”

El presidente brasileño, el ultraderechista Jair Bolsonaro, ha dado un golpe de efecto en la recta de su campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo domingo con la participación del futbolista Neymar Júnior en uno de sus actos. El delantero de la Selección Brasileña y el Paris Saint-Germain (PSG) intervino ayer en un directo en YouTube del mandatario en el que animó a sus compatriotas a votarle y expresó comparte una serie de “valores” con el general en la reserva, conocido por su desprecio a los homosexuales o sus exabruptos contra mujeres, indígenas y otras minorías de su país.

“Lo que me motivó a exponerme –en declarar su apoyo a Bolsonaro– son los valores que el presidente pregona: la familia y las libertades. Por eso convoco a todos los que quieran a que se posicionen y tengan la libertad de expresar sus sentimientos”, apuntó anoche en una transmisión en directo del presidente denominada Superlive da Liberdade (Superlive de la Libertad), que se extendió durante 22 horas (el número que hay que pulsar en las máquinas de sufragio electrónico para votar por Bolsonaro) y en la que participaron, además de Neymar, otros artistas y personalidades del país.

🇧🇷 Em live de Jair Bolsonaro (PL), Neymar revela que apoia a reeleição do presidente porque ambos têm "valores" em comum.pic.twitter.com/w7CqDlTR0L — Eixo Político (@eixopolitico) 22 de octubre de 2022

El líder ultraderechista inauguró ayer este evento online, seguido por más de un millón de espectadores, a una semana de la segunda vuelta de las presidenciales en el país. El actual presidente perdió la primera vuelta contra Lula da Silva por unos seis millones de votos, pero desde entonces ha ido acortando distancias en las encuestas, que ahora sitúan a ambos cerca del empate técnico. Uno de los últimos sondeos, el prestigioso Datafolha, del diario La Folha de São Paulo concedía al expresidente el 49% de los apoyos y el 45% para el actual mandatario, un escenario cercano al empate técnico si se atiende al margen de error de la encuesta.

Con la moral de sus seguidores disparada, Bolsonaro invitó ayer al futbolista del PSG a su charla online. Allí, Neymar, que ya había pedido el voto para el presidente en la primera vuelta, se abrió ante los espectadores y concedió que en su momento “más difícil” Bolsonaro “fue el primero que públicamente” dijo que estaría a su lado. “Sin conocernos personalmente, [Bolsonaro] me mostró su cariño y puso el pecho y la cara por mí. Ahora estoy haciendo lo mismo por él”, dijo el futbolista sin aclarar cuál había sido ese momento difícil. En 2019, Bolsonaro defendió en público al jugador cuando fue acusado por una modelo brasileña de haberla violado en un hotel de París, en un caso que fue archivado por falta de pruebas.

Ahora, Neymar afronta un juicio por supuesta corrupción en los negocios y estafa durante las negociaciones de su fichaje por el Fútbol Club Barcelona. La Fiscalía y el fondo de inversión DIS, propietario del 40% de los derechos federativos del delantero brasileño, ven esos tipos penales para las negociaciones y acuerdos que el Barcelona entabló con el club brasileño Santos para incorporar a Neymar.

Tras pasar esta semana por el banquillo, Neymar decidió anoche intervenir en la retransmisión de Bolsonaro. “Es enfrentar y no tener miedo de luchar. Con Bolsonaro reelegido y Brasil campeón [en el Mundial de Qatar 2022 que comienza en un mes] todo el mundo estará feliz. El sentimiento de usar nuestra bandera y nuestros colores es un orgullo muy grande”, expresó. Bolsonaro “es el tipo acertado para conducir nuestro Brasil. Estamos viendo lo que está haciendo y lo que todavía puede mejorar. Pido a los jóvenes que sigan el corazón de sus padres y hagan lo que tengan que hacer por Brasil”, insistió.

Bolsonaro, cuyo mandato ha estado marcado por sus teorías negacionistas sobre la pandemia, que se ha cobrado la vida de 670.000 personas en el país –el segundo con mayor mortalidad después de Estados Unidos–, ya era conocido antes de ser presidente por sus gestos homófobos, misóginos y racistas. Cuando era un parlamentario prácticamente desconocido, le espetó a en los pasillos del Congreso a la diputada Maria do Rosario, del Partido de los Trabajadores de Lula, que nunca la violaría porque no se lo merecía; durante el juicio político a la expresidenta Dilma Rousseff, Bolsonaro salió a la tribuna para dedicar su voto a uno de los torturadores de la exmandataria, el coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra; en 2017, en un acto público, afirmó que las quilombolas –las personas afrodescendientes que se agrupan en comunidades denominadas quilombos– no servían “ni para procrear”.

Neymar anoche defendió los “valores” que pregona el expresidente, que, dijo, son los mismos que él transmite a su familia y a sus hijos. Bolsonaro agradeció al futbolista su apoyo y su “ejemplo”. Otras figuras del fútbol brasileño como Ronaldinho Gaúcho, Felipe Melo, Rivaldo, Romario, Lucas Moura, Robinho o Renato Gaúcho han declarado su voto a favor del candidato de extrema derecha.

Estos días, Lula da Silva se refirió al apoyo del delantero hacia Bolsonaro y deslizó que quizá podría estar relacionado con un supuesto “perdón” que el fisco habría hecho a Neymar sobre una deuda millonaria. “No estoy enfadado. Neymar tiene derecho a elegir a quien quiera como presidente. Creo que tiene miedo de que si gano las elecciones se sepa que Bolsonaro le perdonó la deuda del impuesto sobre la renta. Creo que por eso me tiene miedo. Obviamente Bolsonaro hizo un trato con su padre”, dijo en una entrevista esta semana.