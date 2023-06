Cuando María Guardiola aseguraba que se quitaría de en medio antes que gobernar con Vox

María Guardiola emergió hace una semana como un reducto en el PP contrario a los pactos con Vox. De sus frases rotundas frente a las alianzas con la extrema derecha, a la líder popular extremeña ya solo le queda la hemeroteca. provocó un incendio en su partido que los barones y la dirección le hicieron rectificar. En apenas 10 días ha pasado de no quererles, a incorporarles a su Gobierno.

Este viernes hemos amanecido con la noticia del acuerdo entre PP y Vox en Extremadura. La extrema derecha tendrá la consejería de Medio Rural y se ha acordado un programa de 60 puntos que se conocerá este mediodía. Con ello, la derecha desencalla uno de los acuerdos enquistados tras las elecciones del 28M.

Lo curioso de este caso es que ningún líder del PP se había opuesto tan frontalmente al acuerdo con Vox. “Yo no puedo dejar entrar en Gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes deshumanizan a los inmigrantes, ni a los que tiran a una papelera la bandera LGTBI”, señaló Guardiola en una dura rueda de prensa en la Asamblea de Extremadura tras constatarse la distancia de los puntos de partida en la negociación entre PP y Vox.

Aquella misma noche, se comprometió en la Cadena Ser a no gobernar con Vox. “No va a entrar en el Gobierno, yo no voy a gobernar con Vox”, se comprometió Guardiola. “He ofrecido un Gobierno estable y Vox ha decidido que con ese 8% en mi tierra no pueda realizarse”, añadió.

María Guardiola, hace diez días:



-¿Usted se compromete a que en ningún caso va a meter a Vox en su gobierno?



-Me comprometo. Claro que sí. No voy a gobernar con Vox.pic.twitter.com/yJTLDk6Vh1 — Aimar Bretos (@AimarBretos) 30 de junio de 2023

Al día siguiente, en una entrevista en Ondacero, Carlos Alsina, le preguntó si le estaban presionando desde la dirección del partido para firmar el pacto con Vox. “En el caso de que eso pasase, yo no lo haría”, aseguró. “¿Se quitaría usted de en medio?”, le preguntó el entrevistador. “Así es, sí”, apuntó la líder del PP extremaño.

No solo Guardiola. El PP salió a respaldar que la líder en Extremadura optara por un Gobierno en solitario, pese a no haber ganado las elecciones, en lugar de una coalición con Vox. Incluso llegaron a justificar en que Vox no podía exigir entrar en el gobierno con el 8% o que el PP no iba a “renunciar a sus ideas” por el poder.

Hoy, el comunicado del PP celebraba este pacto que anteriormente descartó. “PP y VOX han asumido así la responsabilidad de dotar a la región de un gobierno estable y con una hoja de ruta clara para poner fin a las políticas socialistas que han lastrado el desarrollo de Extremadura”, asegura la nota de esta mañana.

Entre el “no voy a gobernar con Vox” y el comunicado han pasado 10 días.