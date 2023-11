El Financial Times publica un editorial a favor de la amnistía: “Es conveniente para Catalunya y para España”

El periódico británico Financial Times, símbolo económico liberal, ha trasladado su posición respecto a la amnistía en su último editorial. “Es una política conveniente para Pedro Sánchez, pero también es la decisión correcta para Catalunya y para España”. Con esta idea central, el texto reza sobre la importancia del diálogo político para superar la “fractura social creada en torno al independentismo”: “El problema nunca se resolverá únicamente mediante la actuación de fiscales y tribunales”.

Pedro Sánchez, según el diario, ha alimentado la desconfianza acerca de la amnistía debido a su cambio de postura. Sin embargo, aseguran que la política dialogante con ERC y los indultos a políticos condenados por el referéndum de 2017 se ha traducido en la pérdida de fuerza electoral de los grupos independentistas y un aumento de votos para el PSC: “El indulto no revalidó ni revitalizó la causa catalana, como predecían los críticos”.

Además, Financial Times concluye el editorial contestando a la derecha española que cuestiona la legalidad de la amnistía y recuerda que no es la primera vez que se aplica en España este recurso jurídico: “El interés social aquí es convincente y los argumentos de la derecha no ayudan para aliviar las tensiones con el resto de España”.