Bea Fanjul, la presidenta de Nuevas Generaciones del PP: "Más vale malo conocido que bueno por conocer, eso es Ayuso"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, junto a la consejera madrileña María Eugenia Carballedo y la presidenta de Nuevas Generaciones del PP, Beatriz Álvarez Fanjul, celebraron este viernes un acto de cierre de campaña en la plaza de Cervantes de Alcalá de Henares (Madrid) en el que los diferentes representantes populares pronunciaron unas palabras para animar al voto por Isabel Díaz Ayuso. "La vedad que estoy aquí para improvisar, pero cada vez que improviso asusto al personal", comenzaba su discurso Fanjul, en un tono que marcaría el resto de su intervención.

"Dicen que en Madrid es difícil encontrar un exnovio, pero yo tengo uno en primera fila. No me mates Carromero", dijo Fanjul mientras la audiencia reía el chascarrillo sobre el miembro del PP condenado y encarcelado por homicidio imprudente de los opositores castristas Oswaldo Payá y Harold Cepero en un accidente de coche en Cuba.

"Personalmente quiero hablaros a los jóvenes. Quiero acabar con varios tabús. No solo con los jóvenes sino con la gente que está involucrada en política y que somos de centro-derecha. O de centro. O de medio centro-derecha", continuaba la política para más tarde añadir que "la libertad está reflejada a día de hoy en nuestra 'lady Madrid', que en 5 días será presidenta".

Posteriormente, la presidenta de Nuevas Generaciones pasó a hablar de la situación de los jóvenes y las dificultades para acceder al mercado laboral, pero también tuvo un mensaje para Almeida: "Los jóvenes no nos casamos con 35 años porque nos enamoramos más tarde. Pero luego tenemos el caso de Almeida que con 46 años sigue soltero. Es una excepción".

"Os voy a hablar en términos muy juveniles", proseguía Fanjul. "Cuando os gusta una chica llamada María vais a por María, ¿verdad? No vais a por Ana a través de María. Vamos a ver, ¿nos gusta Ayuso, no?". "Es que Ayuso es lady Madrid. Es que es una mujer con mayúsculas. Es que no hace falta experimentar más. ¿Sabes eso que dicen de que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer? Pues eso es Ayuso", afirmaba la portavoz obteniendo aplausos del público como respuesta.

Pero los mensajes de Fanjul a Almeida no acabaron: "Voy a ir acabando porque sé que viene Almeida y todos tenéis muchas ganas de conocer al flamante alcalde y al eterno soltero de España". Poco después, empezaron a sonar las campanas de una iglesia cercana y la líder popular detuvo su discurso. "Mira, Jesús. ¿Hinco rodilla? Que no", decía.

"Bueno, Pepito, el atril es tuyo", dijo Fanjul de nuevo dirigiéndose el alcalde de Madrid y terminando su discurso entre aplausos mientras saludaba y abrazaba a Almeida, que tomaba desde entonces los micros para sustituir a la presidenta de las nuevas generaciones de políticos que nutrirán el Partido Popular.