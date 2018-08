Se viraliza un vídeo que incluye a los protagonistas del Brexit en la escena del hundimiento del Titanic

Josh Pappenheim (de 29 años, creador, realizador y artista) creó esta pieza para Comedy Central UK y ya acumula más de 10 millones de visitas en las distintas plataformas en las que se encuentra publicada

El autor reconoce en una entrevista a The Guardian que la inspiración vino cuando Johnson declaró siendo aún Secretario de Exteriores: “Brexit means Brexit and we are going to make a Titanic success of it” (El Brexit significa Brexit y vamos a hacer de ello un ‘titánico’ éxito)