El responsable de las residencias de Madrid, sobre las quejas de un mayor que perdió 10 kilos: “Ahora está en su peso ideal”

El responsable de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) de la Comunidad de Madrid, José Manuel Miranda, ha intervenido este lunes en la asamblea regional para informar sobre la calidad de las comidas en un centro público de Alcalá de Henares después de que los familiares de un interno denunciasen que había perdido 15 kilos en apenas diez meses. “Estaba en su peso ideal”, ha contestado el dirigente según el vídeo que ha difundido este lunes la Cadena Ser.

“Es completamente falso que alguien haya perdido 14 kilos. Hemos visto dos ejemplos concretos con nombre y apellidos y hay una pérdida de un residente de 10 kilos. Uno que tiene párkinson, entró con sobrepeso con índice corporal alto y ahora mismo está en su peso ideal”, ha respondido Miranda en la Comisión de Familia y Política Social de la Comunidad de Madrid a las denuncias de los familiares de un anciano ingresado en la residencia Francisco de Vitoria de Alcalá de Henares.

Miranda ha despachado así las quejas por la alimentación por las que le han preguntado los diputados autonómicos. El alto cargo de la Comunidad de Madrid, al frente de los centros públicos de mayores de toda la región, ha descartado un problema “grave” con la comida en la residencias, según la información de la radio de PRISA. Aunque ha reconocido que siempre ha habido quejas sobre la desnutrición, ha añadido que son “bastante pocas”, poco más de cien.

“Hambre, desnutrición... hemos leído una cantidad de mentiras y fotos manipuladas con alimentos manipulados que no se han consumido... Ha habido muchas manipulaciones. No se ha bajado el precio (de las comidas), se ha subido. No se ha pasado hambre, no hay desnutrición”, ha apuntado el responsable de las residencias públicas de Madrid en la comisión.

El dirigente del Gobierno madrileño ha llegado incluso a decir que el comería los menús que ofrecen a los propios residentes. “Yo comería eso porque ese precio de cinco euros significa entre 151 y 170 euros al mes por persona. Eso significa que una familia de cinco personas se gastaría entre 750 y 800 euros. Me parece un precio razonable”, ha defendido.