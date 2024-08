La rival de Carolina Marín la homenajea desde el podio al recoger su medalla

Seas o no fan del bádminton, seguro que te has enterado de que este domingo la española Carolina Marín tuvo que retirarse de la lucha por una medalla olímpica por culpa de una grave lesión que le impidió seguir jugando la semifinal de bádminton contra la china He Bing Jiao en los Juegos Olímpicos de París.

Marín tenía claras opciones de ganar una medalla e iba dominando con holgura el partido, pero no pudo ser. Rota, la onubense abandonó la competición entre lágrimas por una lesión de rodilla. Aunque en un momento se planteó la posibilidad de que Marín recibiera una medalla honorífica, la idea fue descartada y, según cuenta Cadena SER, Marín finalmente tendrá un reconocimiento mundial acordado por el Comité Olímpico Internacional, el Comité Olímpico Español y las federaciones de bádminton.

Antes de que esto se produzca, la que fue la rival de Marín este domingo, He Bing Jiao, ya ha dedicado su propio homenaje a la jugadora española. Al subir al podio para recoger la medalla de plata, la china ha llevado en la mano un pin con la bandera de España, con el que ha posado junto con su plata.

Este domingo, He Bing Jiao ya se solidarizó con su contrincante tras verla lesionarse, y le dedicó unas sentidas palabras en la rueda de prensa posterior al partido. “No me gusta que sucedan este tipo de cosas. Carolina Marín incluso me animó al final, diciéndome que jugara bien en la final. Me siento muy triste por esto. Espero que se recupere pronto y vuelva a jugar”, dijo nada más terminar el encuentro.

En redes sociales, muchos usuarios están destacando el gesto de la jugadora china. Desde el Ministerio de Educación y Deportes y desde el Consejo Superior de Deportes de España también han alabado el detalle de He Bing Jiao. “Ayer lloró junto a Carolina Marín y hoy no ha soltado su pin con la bandera de España mientras recibía la medalla de plata. Un pequeño gran homenaje a nuestra estrella del bádminton. He Bing Jiao refleja lo mejor del deporte y de los Juegos Olímpicos”, celebran en un tuit, destacando el “espíritu deportivo” de la jugadora.