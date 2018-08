La última portada de Time pone a Trump con el agua al cuello, literalmente

La revista Time es conocida por convertir sus portadas mensuales en una obra de arte. La última de todas, dedicada, como ha venido ocurriendo en estos últimos meses, al magnate convertido en presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A pesar de que la publicación no sale a la venta hasta el próximo 3 de septiembre, la revista ha compartido a través de sus redes sociales su nueva portada, en la que se puede ver el Despacho Oval completamente inundado y al líder del mundo libre, con el agua al cuello, literalmente.

TIME’s new cover: Trump is in trouble. Here's how much worse it could get https://t.co/IgjeHWr2cD pic.twitter.com/hnUc7Njbxu