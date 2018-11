Los osos del último vídeo viral no estaban protagonizando una escena tierna, sino que huían de la cámara

Las imágenes de una osa junto a su osezno escalando una pared de nieve han conmovido a millones de personas en todo el mundo. El vídeo viral, difundido en varios países entre los que están España y Estados Unidos, ha sido compartido mayoritariamente por los que ven con ternura cómo el osito intenta alcanzar la cima y reunirse con su madre tras varios intentos fallidos.

Pero lo que se ve en la grabación no forma parte de una acción espontánea de los animales en su entorno natural. Según algunos expertos, los osos estaban reaccionando ante lo que consideraban un peligro que se había metido en su territorio: una cámara que les estaba grabando en la distancia, probablamente desde un dron. Lo que motivó que en cierto momento la madre siguiese adelante sin su cría.

El vídeo fue subido el 3 de noviembre a Twitter por la divulgadora Ziya Tong, que instó a aprender del osito porque estaba "mirando arriba y sin rendirse". Ella lo obtuvo del portal ViralHog, que ha señalado a The Verge que "parece un vídeo de un dron", aunque que se haya utilizado uno en este caso no está confirmado.

We could all learn a lesson from this baby bear: Look up & don't give up. pic.twitter.com/nm0McSYeqY — IM🍑HIM (@ziyatong) 3 de noviembre de 2018

Tres días después, tiene casi 200.000 retuits. Y cuanto mayor era su difusión, más debate generaba sobre si el mensaje enviando por Tong era el correcto o en realidad había que poner el foco en ciertas prácticas para mostrar la naturaleza.

Así se reflejó en las respuestas que fue recibiendo Tong de distintos tuiteros, en los que le avisaban de que la osa estaba huyendo como reacción a la presencia del dron, lo que provocó que el osezno quedase a su suerte. Otros, decían directamente que odiaban el vídeo. Aunque, realmente, la mayoría de los replies que recibió eran de gente a la que le gustaba el vídeo y que se había conmovido por la fuerza de voluntad de la cría.

Ziya, can you address the potential wildlife welfare issues here from the drone harassment? Glad to see a wildlife tweet go viral, but it seems important to get the right message out.



-a concerned #grizzlybear expert — Clayton T. Lamb (@ClaytonTLamb) 5 de noviembre de 2018

Bear and bear cub terrified by an invasive drone. Situation nearly ends in tragedy. We shouldn't encourage this type of inconsiderate harassment of wildlife. — EdwardJH (@EdwardJH3) 5 de noviembre de 2018

Whoever was flying the drone got to close and spooked the mama bear which cause the cub to fall leave them alone! — Sean Bishop (@seanbishop316) 5 de noviembre de 2018

I hate this video. Not Neato. It is clear the mother bear is reacting that way because the drone is scaring her. I believe that baby bear falls once or twice because of the drones interference. — 🤫Tim (@ShutUpTim) 5 de noviembre de 2018

Esto también fue señalado por el usuario Dr. Bioblogo, que en un hilo criticó el vídeo y quiso mostrar que la osa estaba aterrorizada e incluso vigilando la cámara.

EL OSEZNO

1)Una persona utiliza un dron para acosar a una osa y su osezno

Tanto es el estrés, que la madre opta por huir lo más rápido posible atravesando una ladera muy peligrosa

Yo casi aseguraría que no habrían seguido esa ruta NI DE COÑA de no ser por el dron que les persigue pic.twitter.com/tIHvfSxpDU — Dr. Bioblogo (@DrBioblogo) 5 de noviembre de 2018

8)

La osa vigila al dron de vez en cuando.

En el minuto 1:14 el drone empieza a acercarse.

Algunos dicen que es el zoom.

Debe ser pura coincidencia que EN ESE PRECISO MOMENTO LA OSA MIRA FÍJAMENTE HACIA EL DRON 😠😠 pic.twitter.com/a0Ysp1A5FA — Dr. Bioblogo (@DrBioblogo) 5 de noviembre de 2018

Como cuenta The Verge, el experto en fauna Mark Ditmer ha descrito que en el vídeo se ve a a los osos "totalmente alborotados por lo que parece un dron grabando". Ditmer, que estudió cómo afectaba a los osos la presencia de los vehículos aéreos no tripulados, asegura que los planos tomados por la cámara, que se acercaba y alejaba, son el ejemplo de "cómo no deben ser utilizados los drones".

En su estudio, Ditmer y sus compañeros señalaron que cuando un oso tiene un dron cerca su ritmo cardíaco se dispara. Esto podía provocar que algunos huyeran, lo que puede ser peligroso para ellos y los humanos, ya que pueden acabar en carreteras o en zonas habitadas por personas. En otros casos no huyeron, pero sus pulsaciones también subieron considerablemente.

Otra de las consecuencias de la publicación del vídeo es la proliferación de manuales con métodos adecuados para estudiar el medio ambiente y la fauna que lo habita. También se han compartido documentos científicos que ayudan a utilizar de una manera responsable los drones.