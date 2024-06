“Hola a todos”: ha vuelto el Mariano Rajoy comentarista deportivo con su peculiar estilo

El inicio de la Eurocopa ha traído también el regreso de Mariano Rajoy como analista deportivo. Su primer artículo, publicado con el debut de España este fin de semana, no ha perdido el estilo que caracterizó su etapa anterior: frases cortas, un poco de refranero y mucha prudencia en el análisis.

“Hola a todos”, arranca, con sencillez, el expresidente del Gobierno. El artículo, de solo tres párrafos, continúa con un recado político: “La selección española de fútbol nos va a dar alegrías en esta Eurocopa. Las necesitamos. No van a ser suficientes para mitigar los disgustos que quienes ustedes saben nos dan a diario, pero menos da una piedra”.

Rajoy cree que hay motivos para el optimismo con la selección española, pero tampoco mucho: “La victoria tiene más mérito, pero no conviene caer en la euforia”, nos dice en su análisis. La selección de Italia, el siguiente rival de España, tiene “una cierta mala uva”, según “algunos”. “Yo no entro en polémica. Veremos, yo soy optimista. No hacerlo es de tontos… y de pesimistas”, remata el expresidente del Gobierno.

Las columnas de Rajoy se convirtieron en toda una cita en el pasado Mundial de Qatar tras encandilar con su peculiar estilo a las redes sociales. Ya sabemos cuál es su secreto, confesado por él mismo: dicta los artículos a través de notas de voz de Whatsapp nada más acabar los partidos.

Los artículos se publican en El Debate, el periódico de la Asociación Católica de Propagandistas, una organización de corte ultraconservador que, entre otras cosas, ha acusado al Gobierno de intentar “imponer un cambio de mentalidad” con leyes como las del matrimonio igualitario, el aborto o la eutanasia.