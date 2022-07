El especial “España vive en pisos” de elDiario.es gana el premio de periodismo de la Real Sociedad Estadística de Londres

El informe especial de elDiario.es “España vive en pisos” ha ganado el premio de periodismo de la Real Sociedad Estadística de Londres (Royal Statistical Society, en inglés), los galardones a la excelencia en el uso de datos y estadística en informaciones periodísticas entregados por la sociedad británica. Los galardones han seleccionado el proyecto como la “mejor visualización de datos” del año, según anunciaron en la gala de premios este jueves. La Real Sociedad Estadística es una de las instituciones más prestigiosas y antiguas (fundada en 1834) del Reino Unido. Actualmente, cuenta con más de 8.000 miembros en todo el mundo.

“España vive en pisos” es un proyecto periodístico innovador elaborado por Raúl Sánchez y Analía Plaza que analiza los planos cartográficos de más de 12 millones de edificios de todo el país para mapear en tres dimensiones la altura y el paisaje urbanístico de las ciudades españolas. La investigación muestra en un viaje interactivo por qué España es uno de los países que ha construido más alto y más denso en comparación con todas las ciudades del mundo.

Los galardones Statistical Excellence in Journalism, de la Real Sociedad Estadística de Londres, destacan las mejores iniciativas periodística que utilizan estadísticas y datos para contar historias. Junto a elDiario.es, otros medios internacionales como The New York Times, The Guardian, The Economist o Financial Times también han resultado ganadores de los premios en sus más de 15 años de historia.

El proyecto “España vive en pisos” ha sido reconocido en otros premios nacionales e internacionales. Ganó el primer premio a la mejor visualización de datos en los premios Digital Media Europe en 2022, los premios de periodismo otorgados por la Asociación Mundial de Medios de Comunicación (WAN-IFRA, por sus siglas en inglés) para el continente europeo. Quedó tercero en los premios internacionales INMA Global Media Awards, uno de los premios mundiales más prestigiosos de periodismo y empresas de comunicación otorgado por la Asociación Internacional de Medios de Comunicación (INMA, por sus siglas en inglés). También recibió un accésit en el II Premio Vicente Verdú de Periodismo e Innovación, que valoró la consolidación de nuevos formatos de calidad, como el periodismo de datos, en la producción y visualización de las historias presentadas.