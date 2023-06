Los valores éticos del agua: la nueva revista de elDiario.es

En muchos lugares del planeta el agua potable es un lujo, en otros se derrocha. La realidad es que cada vez hay menos agua. El cambio climático y la sobreexplotación de los recursos nos están llevando al límite. En este número de la revista de elDiario.es nos acercamos a uno de los problemas más serios a los que se enfrenta la humanidad. El agua es motor de desarrollo, crea riqueza, pero su explotación descontrolada también provoca conflictos, desigualdad, migraciones y hasta guerras.

España no es ajena a este problema, muy al contrario, es uno de los países en los que estamos consumiendo el agua que no tenemos. La agricultura intensiva, la proliferación del regadío para cultivos y zonas tradicionales de secano, la explotación de las aguas subterráneas sin control, no sólo están dañando los humedales de alto valor ecológico como Doñana, también empiezan a poner en peligro en muchas zonas el suministro de agua para el consumo humano.

En este número, especialistas como Gonzalo Delacámara, Pedro Arrojo, Nuria Hernández-Mora o Fernando Valladares, nos dan las claves de lo que está pasando, también las pistas para enfrentar el problema. Hablamos de los conflictos internacionales por el control del agua, de las diferencias de consumo según la renta, de la dificultad para entender la factura del agua doméstica o de la reciente polémica por la gestión de las presas y embalses en España.

Lo que para Naciones Unidas es un derecho humano básico, para unos cuantos es mero negocio. Reflexionar sobre los valores éticos del agua es fundamental antes de que su escasez se convierta en un problema de supervivencia irresoluble.

