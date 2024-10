El 21 Festival de Cine Europeo de Sevilla estrena más de 70 títulos “inéditos” con un lugar destacado para el audiovisual andaluz

El 21 Festival de Cine Europeo de Sevilla (SeFF), que se desplegará por distintos espacios de la ciudad del 8 al 16 de noviembre, ofrecerá más de 70 títulos inéditos en España. Ese es uno de los mayores reclamos con los que se ha presentado la nueva edición del certamen, que contará con nombres y rostros tan conocidos en el mundo del audiovisual andaluz como los de Paz Vega, el dibujante de cómic Nazario, Natalia de Molina, Pedro G. Romero, Alexis Morante, Alfonso Sánchez, Laura Hojman o José Antonio Hergueta.

De hecho, las voces y miradas de los creadores y creadoras del sur vertebran parte de la programación junto a las últimas y más interesantes producciones del cine europeo. “No hay mejor altavoz para ellos que este Festival de Cine Europeo”, ha defendido el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, durante el acto de presentación de la cita cinematográfica, en la que se ha dado a conocer un avance de la programación de la mano del director del Festival, Manuel Cristóbal.

Además, el certamen sevillano ha estrenado imagen de marca, contando con el artífice de la identidad visual, el artista Pedro Cabañas, quien ha explicado que “el deseo era desarrollar una imagen del propio festival a partir del cartel del año pasado”. De ahí que se haya consolidado el icono de los píxeles de colores que inundaron la ciudad como símbolos de “la capacidad de acogida y diversidad” del propio SeFF.

“Un evento en Sevilla, pero también de Sevilla, abierto a la ciudad y compatible con una gran relevancia internacional para la industria audiovisual”, ha manifestado el regidor hispalense, antes de enumerar las cifras previstas para esta edición, en la que más de medio centenar de países van a estar representados. “Se va a poder disfrutar de más de 200 proyecciones en un total de 18 salas, vamos a llevar el festival a más de 150 aulas y calculamos que vamos a superar los 75.000 espectadores”, ha señalado Sanz augurando para este 2024 una “grandísima edición”.

Un nuevo galardón

Entre las principales novedades de esta ocasión, destaca la inclusión en su palmarés de un nuevo premio llamado 'Puerta América', al que optan las películas europeas de las distintas secciones del festival que representen a su país en la categoría de Oscar a la Mejor Película Internacional. “Nuestro objetivo es ser el trampolín de las mejores películas europeas en esos premios y proporcionar una visión completa de la cinematografía europea contemporánea”, ha subrayado el regidor hispalense.

Cristóbal ha destacado también la incorporación del galardón 'Puerta América', para convertir al Festival de Sevilla en la “plataforma de lanzamiento” del cine europeo. Entre los títulos que tienen opción al premio Puerta América, se encuentra la película que representará a España para competir por la nominación del Óscar a mejor película internacional, ‘Segundo premio’, de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez, y que cuenta con producción sevillana (Áralan Films).

En la misma línea que José Luis Sanz, el director del SeFF ha reivindicado el espacio de la cita sevillana entre los festivales más relevantes de Europa. “Presentamos un festival a la altura de la ciudad que comienza este año una nueva etapa con unas líneas estratégicas claras”, ha señalado Cristóbal, poniendo el acento en promocionar el sector audiovisual andaluz desde la capital con vistas a que “sus responsables sientan que juegan en casa y que los estrenos mundiales o nacionales de sus producciones tienen sentido en Sevilla”.

Otra línea “innegociable”, según el director del SeFF, pivota sobre el acercamiento a la ciudad a través de la incorporación de nuevas salas y cines. Así, ha puesto especial énfasis en la apuesta por el Cartuja Center –“la sala con la mejor acústica de Europa”, según el alcalde de Sevilla– o en la designación de Plaza de Armas como punto neurálgico del festival.

Estrenos en la Sección Oficial

Durante la presentación, el director del Festival ha revelado algunos de los títulos de la esperada Sección Oficial. A las películas ya anunciadas, se suman las candidatas danesa, georgiana y británica al Óscar. Se trata del drama histórico basado en hechos reales The Girl With the Needle, de Magnus von Horn; el drama sobre la deportación de georgianos en Rusia de la realizadora Rusudan Glurjidze, The Antique; y el drama criminal en hindi Secretos de un crimen, de la directora Sandhya Suri.

Además, algunos de los largometrajes de esta edición cuentan con el sello de los festivales internacionales “más relevantes”, según ha aplaudido Manuel Cristóbal. Como muestra, ha destacado que el drama franco-canadiense Who By Fire, de Philippe Lesage, estuvo programada en la sección Generation de la última Berlinale, mientras que la película autobiográfica Ma Vie Ma Gueule, de Sophie Fillières, pudo verse en la Quincena de los Realizadores de Cannes.

Panorama Andaluz y los documentales de personajes ilustres

La sección que aglutina las puestas de largo absolutas es Panorama Andaluz, contando con seis largometrajes y dos cortometrajes inéditos, entre los que destaca el género documental. Entre los documentales de estreno absoluto programados en Panorama Andaluz hay tres en los que se glosa la figura de ilustres referentes de la fotografía, la literatura y la historia, respectivamente.

Así, en Atín Aya. Retratos del silencio, Hugo Cabezas y Alejandro Toro realizan un recorrido vital por la vida y la obra de un fotógrafo documentalista capaz de transmitir el alma de las personas a través de su cámara. Alfonso Sánchez retrata en Francisco de Saavedra, puño y letra de la historia la apasionante vida de este sevillano ilustrado, militar, espía, jurista, ministro, comisionado regio para América y persona de confianza de Carlos III, Carlos IV y Fernando VII. Por último, Manuel Machado o la edad de la poesía es una reivindicación a cargo de Miguel Ángel Hernández del legado literario del escritor en el 150 aniversario de su nacimiento.

Completan la selección Tierra de Atlantes, en la que José Antonio Hergueta muestra cómo recientes descubrimientos arqueológicos han confirmado la existencia de Tartessos, una civilización tradicionalmente imaginada como un Eldorado en el mar Mediterráneo y a menudo confundida con la Atlántida. Y Negro limbo, el segundo largometraje documental de Lorenzo Benítez, que en esta ocasión ahonda en los secretos de Estado y la impunidad de la dictadura franquista en la antigua Guinea española.

Junto a estos tres relatos documentales, la película de ficción que vivirá su puesta de largo mundial en Sevilla es Padres, de José Ángel Bohollo, que se centra en la desaparición de una adolescente de 15 años tras asistir a un festival de música con su mejor amiga.

Premio Juan Antonio Bermúdez

En relación a Panorama Andaluz, el director del SeFF ha recordado que durante la pasada edición se rindió tributo póstumo al “alma mater” de esta sección, con la concesión de un Giraldillo de Oro a Juan Antonio Bermúdez, quien fue vicepresidente de la Asociación de Escritores Cinematográficos de Andalucía (ASECAN) durante ocho años. Este año, “el homenaje se extiende con el cambio de denominación del premio que se otorga en la sección”, como ha anunciado Manuel Cristóbal, destacando que a modo de reconocimiento a su labor, desde esta 21 edición el galardón pasará a llamarse “Premio Juan Antonio Bermúdez al Panorama Andaluz”.

Panorama Andaluz también presta atención al formato corto en su programación. En total, esta edición el público podrá asomarse a 23 pequeños universos “en su extensión temporal, que no en su enjundia”, como promete el equipo del Festival. Entre otros títulos, destacan los estrenos absolutos de El rey Enoc, de José Luis Pineda Olmedo, y Helena, una sombra en la plaza Real, del dibujante de cómic Nazario Luque, que ha tomado como punto de partida las 11 viñetas en color que le inspiraron el poema de Giorgos Seferis 'Helena'. Asimismo, Cristóbal ha destacado Cuarentena, breve narración en la que Celia de Molina dirige a su hermana, doblemente premiada con el Goya, Natalia de Molina.

En el resto de la programación de esta 21 edición destacan otras ocho películas andaluzas. Dos de ellas son documentales cuya puesta de largo en España se producirá en el Festival. Fuera de concurso, en la Sección Oficial, figura Un hombre libre, de Laura Hojman, quien traza un recorrido por la vida del escritor Agustín Gómez Arcos a través de entrevistas a amigos y colaboradores, imágenes de archivo y grabaciones.

En Nuevas Olas sobresale el documental de creación Os naufragados, de Jorge Peña Martín, que trata sobre la comunidad que habita la playa del mismo nombre al sur de la isla brasileña de Florianópolis. Mientras que en la sección Esenciales –de nueva creación y que recupera “películas icónicas que merece la pena revisitar o ver por primera vez en salas”– se proyectará la restauración de Solas (1999), la obra maestra de Benito Zambrano, coincidiendo con el 25 aniversario de su estreno.

Para acabar, en Special Screenings se presentan dos propuestas de factura local: la serie documental de TVE sobre Jesús Quintero, El loco, y Sin instrucciones, de Marina Seresesky, producida por La Pepa Films.

Abonos ya a la venta

A partir de este martes, 15 de octubre, ya se pueden adquirir los abonos en línea para la XXI edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla. Excepto en las galas y eventos especiales, en las que el precio será de 10 euros, las entradas individuales y generales tienen un coste de 3,50 euros.

El precio de los abonos individuales se ha fijado en 22 euros y darán acceso a ocho películas individuales (se puede emplear una entrada por sesión). Los abonos dúo se venden a 28 euros y constan de cinco entradas dobles o 10 individuales. Pueden ser utilizados sólo por una persona, que dispondrá de 10 entradas para 10 películas, o compartirlo, lo que supone la disposición de hasta cinco entradas dobles. Este tipo de abono permite combinar entradas individuales y dobles.

En cuanto al abono sénior, está destinado a personas mayores de 60 años. Tiene un precio de 20 euros y equivale a cinco entradas dobles o a 10 individuales, que pueden ser utilizadas por una persona o de manera compartida. También se permite la combinación de entradas individuales y dobles.

Por último, los menores de 26 años pueden beneficiarse de un precio especial. El abono joven cuesta 18 euros y da acceso a 10 entradas individuales que pueden usarse una por sesión