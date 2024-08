Blas Infante vuelve a reunir al progresismo andaluz en un homenaje sin representantes de la Junta de Andalucía

El monumento que marca el lugar exacto donde fue asesinado el padre de la Patria Andaluza, Blas Infante, el 10 de agosto de 1936 en la antigua carretera de Sevilla a Carmona, ha vuelto a reunir este sábado a representantes de más de medio centenar de instituciones, para 88 años después de aquel fusilamiento, renovar el trabajo por el andalucismo que él protagonizó, en una cita no exenta de polémica, sobre todo por las críticas a la Junta de Andalucía por no haber enviado representación institucional al homenaje.

Era, además, el primero en 47 años que se hacía sin la hija de Blas Infante, María de los Ángeles Infante, presidenta de la Fundación organizadora del homenaje y fallecida el pasado 4 de abril. Su hijo, Javier Delmás Infante, tercer nieto del homenajeado, preside la misma Fundación desde el 30 de abril.

Las críticas a la Junta de Andalucía por no enviar a nadie del Consejo de Gobierno al acto las abrió la secretaria de Política Institucional y Relaciones con las Organizaciones Sociales del PSOE-A, Irene García Macías, lamentando la ausencia “de presencia institucional del Gobierno de la Junta de Andalucía, el del mayor numero de consejeros de su historia, pero parece que no quieren completar la historia”.

El PP envió a tres personas, encabezadas por el vicesecretario de Organización en Andalucía, Alejandro Romero, que ha dicho que él acudía en nombre del partido, no de la Junta, y no ha querido valorar las críticas de García Macías.

Antes de eso, Romero ha dicho que, “como siempre, el PP está en la defensa de Andalucía con un compromiso sincero y leal”, para, en clave nacional, señalar que “defender a Andalucía también es defender la financiación para nuestra tierra”. Romero ha rechazado el concierto económico catalán, que ha definido como “un nuevo regalo tanto de Pedro Sánchez como de la ministra Montero”. Por su parte, la representante socialista ha acusado al partido de Moreno de envolverse “en la bandera cuando les viene en gana”, reprochando que no trabaje para que “las personas con menos garantías tengan las mismas oportunidades”.

Por cierto, que, cosas de la política, ambos se han saludado amistosamente cuando se han cruzado delante de los periodistas, y el representante del PP le ha hecho ver que, como él, este sábado ninguno libraba en su trabajo.

Otra cosa son los ausentes del todo. Como siempre, Vox, que sostiene parte de su poder a nivel nacional con la representación que tiene en la Junta de Andalucía heredera del trabajo de Blas Infante, pero no solo no ha acudido, sino que ha hecho su particular “homenaje” a través de Twitter. El líder en la provincia de Sevilla del partido de Abascal, Javier Cortés, quien ha escrito lo siguiente: “Blas Infante fue una de las muchas víctimas de nuestra desgraciada Guerra Civil”. Cortés es parlamentario andaluz, con un sueldo base de 3.443,20 euros al mes, incluido agosto, que carece de actividad parlamentaria.

“Será difícil encontrar sus restos”

Polémicas aparte, Javier Delmás Infante aseguraba que estaba viviendo una jornada “especialmente emotiva”, en su doble condición de presidente de la Fundación e hijo de María de los Ángeles Infante, de la que dijo que está “orgulloso de asumir su gran legado”.

En el aire, como siempre que tiene lugar la celebración, planeaba el pensamiento de encontrar sus restos y enterrarlos. No parece que vaya a ser fácil. Recuerda su nieto que “podrían estar en otra fosa -distinto a Pico Reja, en Sevilla- del mismo cementerio” que todavía no ha sido excavada. A ello se une que su abuelo fue una de las primeras personas fusiladas en Sevilla tras el golpe de estado del franquismo, de modo que “encima de sus restos puede hacer cientos”, con el dato de que “el delegado gubernativo de Queipo de Llano firmaba todos los días sesenta sentencias de muerte”.

“Un mensaje más vigente que nunca”

A lo largo de casi hora hora y media se ha ido celebrando un acto en el que la presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Maribel Mora, ha insistido en que el mensaje de Blas Infante “está más vigente que nunca, no es algo antiguo, no es algo del pasado”. Mora ha subrayado que luchar por el bienestar de Andalucía, sobre todo en sus clases baja y media, es la mejor forma de homenajearle.

El coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Toni Valero, ha lamentado que, “frente a esas aspiraciones de Andalucía” de Blas Infante están “las políticas reaccionarias del Partido Popular, que las ponen en solfa”, y uno a uno han ido cayendo los mensajes en recuerdo al padre de la Patria Andaluza.

Ramos de flores de distintos tipos

Las distintas organizaciones participantes fueron depositando ramos de flores a los pies del monumento, en el que está grabada la frase “Andalucía debe cumplir un ideal como realidad distinta y completa, como unidad espiritual viva, consciente y libre”.

Los ramos han sido colocados, entre otros, por ayuntamientos como los de Coria del Río, Herrera o Peñaflor, la Unión Andaluza de Esperanto, Defender Andalucía, Diputación de Sevilla, Juventudes Socialistas, Ruta de Municipios de Blas Infante, Centro de Estudios Históricos de Andalucía, Red de Municipios Orgullosos de Andalucía en representación del movimiento LGTBIQ+ andaluz, Asociación Cultural ‘Carlos Cano’ de Alcalá de Guadaíra, Andalucía con Palestina, la Federación Ateneos de Andalucía o la Orden Masónica Mixta Internacional ‘El Derecho Humano’.

La Plataforma Andalucía Viva, el Partido Andalusí, la Secretaría General Comisiones Obreras, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, la Sociedad Cultural Cubano Andaluza José Martí o el Teatro Salvador Távora han estado también entre los que han querido rendirle homenaje.