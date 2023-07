El falso subidón de Falange en Casariche que acongojó a la izquierda en la Sierra Sur sevillana: era un error en el recuento

“Desde el lunes no hacen más que llamarme compañeros asustados para preguntarme por este ascenso tan grande de Falange en el pueblo”. José Ramón Parrado (Izquierda Unida), alcalde de Casariche, un municipio de 5.300 habitantes en el cinturón rojo de la Sierra Sur sevillana, no deja de atender el teléfono para tranquilizar a los suyos y hacerles ver que no, que por mucho que digan los datos del Ministerio del Interior Falange no ha dado un subidón: todo tiene su origen en un error humano al transmitir los resultados, lo que ocurre es que ha tenido una enorme caja de resonancia dado el pedigrí izquierdoso de la localidad.

El recuento oficial que se hizo público el domingo por la noche dejó a más de uno con los ojos como platos: Falange Española de la JONS adelantaba a Vox por la ultraderecha, convirtiéndose en la cuarta fuerza política de Casariche con 278 votos, el 8,73% del total. De hecho, esto suponía que aquí se concentraba más de un tercio de los apoyos recibidos por Falange en toda Andalucía. A la hora de la verdad, apoyos que han cosechado los falangistas en el pueblo se han reducido a un par.

A Parrado aquello le chirrió bastante, y encima no cuadraban los votos de Sumar. “Si la subida fuese todavía de Vox, que está un poco más de modo, pero Falange...”, apunta el regidor de una localidad en la que siempre ha gobernado la izquierda desde las primeras elecciones municipales: primero el PCE y luego se han ido alternando el PSOE y sobre todo IU, fuerza con mucha pujanza en la comarca. “En las municipales no se presenta ni Vox y el PP hace una candidatura con gente de fuera, pero nunca ha sacado ni un concejal”, apostilla.

Un error humano con la PDA

Así que el mismo domingo por la noche se revisaron los datos y se descubrió el error: al enviar los datos a la Junta Electoral con la PDA, un funcionario adjudicó a Falange votos que eran de Sumar. Hubo que ponerlo todo patas arriba y avisar de lo que había pasado, pero el Ministerio del Interior ya había hecho públicos esos datos y así figuran todavía en la información oficial, una “anécdota” que ha monopolizado la conversación en Casariche y más allá. De hecho, el regidor asume con resignación que la corrección no adquirirá carta de oficialidad hasta que pasen unos días.

“Esto pasa en otro pueblo y a lo mejor se puede ver más normal, pero aquí...”, prosigue Parrado, que apunta que aunque Vox ha conseguido 232 votos no considera que en el municipio “haya un núcleo conservador fuerte” y de hecho no hay nadie públicamente declarado. “Había uno que decía que era de Vox pero lo dejó aburrido”, señala, mientras atiende atiende al teléfono sobre todo a compañeros de IU “entre asustados y sorprendidos”, aunque al conocerse lo ocurrido ya hay más de uno que le ha llamado “con la coña”.

Lo que ha pasado recuerda al error que también se produjo en las pasadas elecciones municipales en Utrera, cuando el recuento inicial auguraba un pulso cerrado entre PP (12 concejales, a uno de la mayoría absoluta) y PSOE (11), disputándose ambos el apoyo de la formación local Utrera+ para gobernar. Días después, todo dio un vuelco al descubrirse que se había producido “un error informático a la hora de recoger los votos” en una mesa electoral y que se habían consignado como de Utrera+ votos que eran para el PP y viceversa, con lo que los populares sumaron más apoyos, ganaron un concejal y con él el gobierno para el actual alcalde, Curro Jiménez.