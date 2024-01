¿Final de enero o principios de marzo? Así será el tiempo en la provincia esta semana

La meteorología estos días está siendo muy monótona en nuestra región, el anticiclón está marcando de forma constante el tiempo en toda la provincia, y durante los próximos días lo seguirá haciendo. Este domingo se han vuelto a registrar valores mínimos entre los 2-4 ºC en zonas de Sierra Morena y Sierra Sur, y entre los 6-8 ºC en zonas del valle del Guadalquivir, mientras que las máximas seguirán siendo altas, tras haber registrado 27,7 ºC el pasado viernes en La Roda de Andalucía, esta semana se espera que se sigan superando los 20 ºC en amplias zonas de la región y rozando los 25 ºC en algunos puntos.

Los cielos estarán dominados por la estabilidad, aunque aparecerán algunas nubes altas que dejarán el cielo algo velado. Además, este lunes al igual que en los próximos días, las nieblas podrían aparecer especialmente en zonas de valles o cuencas de la Sierra Norte de Sevilla.

Para los próximos días no se esperan grandes cambios, a pesar de los intentos de las borrascas atlánticas por penetrar en territorio europeo, los modelos anuncian que el anticiclón seguirá estacionario sobre Europa, dejando vientos de componente este débil a moderado y, sobre todo, una gran estabilidad atmosférica. De nuevo, algunas nubes altas podrán desfilar por los cielos de la provincia, pero sin mayores consecuencias. Del mismo modo, las nieblas aparecerán en algunos puntos de las vegas del Guadalquivir y cuencas de la Sierra Norte de Sevilla.

Sensación de calor al sol

Las temperaturas durante gran parte de la semana oscilarán entre los 19-24 ºC de máxima en la mayoría de los municipios, con grandes ratos de sol, sobre todo en la segunda mitad de la semana, lo que dará una sensación térmica incluso de calor al sol durante las horas centrales del día. Mientras, las mínimas seguirán siendo algo frías, bajando de los 10 ºC en toda la provincia, aunque sin esperar heladas en ningún punto.

Se podría resumir en una semana estable de pleno mes de marzo, con temperaturas templadas durante el día y mínimas que no serán muy frías, acompañadas de algunas nieblas matutinas y algunas nubes altas que aparecerán por los cielos de la provincia. Además, con los vientos del este-sureste, se podría producir la entrada de una leve masa de polvo en suspensión, que, a pesar de no ser destacable, no es algo normal que ocurra en un mes de enero.