El movimiento por la vivienda de Sevilla resurge en pleno debate nacional por las nuevas medidas a las puertas del 28M

Poco después de que el Congreso de los Diputados aprobara el proyecto de ley de vivienda y lo enviara al Senado, las políticas en torno a esta materia están centrando la actualidad nacional en los días previos al inicio de la campaña electoral. Pese a consensuar la norma, con el foco en el alquiler, PSOE y Podemos discrepan ahora por los avales públicos para facilitar la concesión de hipotecas a menores de 35 años y familias con hijos, de acuerdo al último anuncio del presidente Sánchez y después de una batería de medidas para reforzar el parque público de inmuebles en alquiler social o asequible. En Sevilla, el auge de las viviendas turísticas de un tiempo a esta parte y los problemas de acceso a la vivienda ha generado un resurgir del movimiento por la vivienda de Sevilla que se viene fraguando desde hace unos meses que tiene previsto para la semana que viene una jornada de lucha por la vivienda de dos días que tendrá como colofón la manifestación 'Por la vivienda, contra la especulación' el sábado 20 de mayo con salida en el Parlamento de Andalucía.

Mientras la derecha fracasa en su intento de incendiar un conflicto vecinal en Barcelona de la mano de Desokupa, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en el centro histórico y en Sevilla Este, la Oficina de Derechos Sociales (ODS), los Puntos de Información de Vivienda y Encuentro (PIVE), la Plataforma Interdistritos Barrios Hartos de Sevilla, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH) y la Oficina de Okupación de Sevilla, que presta asesoramiento en el Centro Social Okupado y Autogestionado La Leona, han impulsado un movimiento en la capital hispalense partiendo de una premisa: es imposible actuar sobre el mercado del alquiler sin intervenir sobre las viviendas vacías y las viviendas turísticas.

“Efecto contagio”

Para Ibán Díaz, profesor de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla y uno de los principales organizadores de esta jornada de lucha por la vivienda, el aumento de las viviendas de alquiler para turistas conlleva una “sangría demográfica” en lugares concretos como el centro histórico y un incremento de los precios por la mayor demanda, lo cual “repercute” también en otras zonas de la capital ante una consecuente mayor demanda de vivienda. Un “efecto contagio”, resume Díaz. Esa 'invasión turística' y sus consecuencias en Sevilla centró precisamente el primer debate electoral de las municipales que tuvo lugar hace unos días en la Universidad Pablo de Olavide.

A esa cuestión, según fuentes del movimiento, se suman los problemas que ya se venían sufriendo desde hace años en la capital como son las infraviviendas, la situación de los barrios con problemas de exclusión social, la crisis hipotecaria, etc. El auge de las viviendas turísticas vienen a “complicar más el acceso a la vivienda”, que lo hacen “imposible en determinados barrios y que, además, es un fenómeno que directa o indirectamente se extiende a toda la ciudad”, apuntan las fuentes. En la jornada, a la que están invitados integrantes del Sindicato de Inquilinos de Granada y Madrid, también se abordará el tema de los cortes de suministros básicos, otra de las problemáticas que afecta a numerosos barrios de Sevilla.

El “elevado peso de los hogares propietarios”

Los colectivos mencionados vienen manteniendo encuentros desde el pasado mes de octubre para abordar el tema de la vivienda en Sevilla, comenta Díaz, uno de los autores del reciente informe 'La situación de la vivienda en Andalucía y Sevilla', elaborado en el ámbito universitario por la 'Red Conflictos Urbanos. Nodo Sevilla-Cádiz'. En el documento se ofrecen datos interesantes: hay 628.705 viviendas vacías en Andalucía y 96.898 viviendas registradas para uso turístico, principalmente concentradas en las grandes ciudades como Sevilla. Algunos de los elementos que más están afectando a la “deficiente oferta de vivienda”, principalmente de la vivienda en alquiler, son el “elevado peso de los hogares propietarios, la especulación que genera el gran stock de vivienda vacías y la irrupción de las viviendas con fines turísticos” como ya se ha mencionado. “Es imposible actuar sobre el mercado del alquiler sin intervenir sobre las viviendas vacías y las viviendas turísticas”, insiste Díaz.

“La asesoría de vivienda de APDHA -ejemplifica el experto- se viene llenando de personas con problemas diversos, con la imposibilidad de hacer frente a los pagos del alquiler y no se están aportando soluciones”. El número de viviendas vacías antes expuesto supone un “stock suficiente” para dar cabida a mucha gente pero “el mercado de la vivienda no satisface las necesidades de la población”. Según se expone en el citado informe, “la inflación de los precios de la vivienda en venta y alquiler (un 10% desde 2015) no se debe ni a un descenso de la oferta, es decir, la falta o escasez de viviendas en el mercado, ni a un incremento de la demanda, el número de hogares o de los ingresos por hogar” sino que el mercado de la vivienda “es especulativo” y “responde a las expectativas de revalorización de los propietarios, pero no a las necesidades reales de los hogares”. Todo ello se une a la situación de riesgo de pobreza de buena parte de Andalucía y el hecho de que Sevilla, en particular, cuenta con 6 de los 15 barrios más pobres de España.

Durante esta “jornada de lucha por la vivienda” también se comentará el hecho de que en el último año hubo 6.718 desahucios en Andalucía, una cifra que se incrementa desde 2020, el 67% relacionados con arrendamientos y un 26% con ejecuciones hipotecarias. En el informe también se hace costar que “la problemática de la ocupación no se ajusta a la alarma social generada desde medios de comunicación, partidos políticos ultra y desde la propia Junta de Andalucía. No hay una tendencia al alza de las ocupaciones en Sevilla o Andalucía. De hecho, en el último año se redujeron”. También hace hincapié el informe en la “raquítica” política pública de vivienda de la Junta, detallando que entre 2017 y 2022 se han construido 100 viviendas protegidas en toda Andalucía), y que “desatiende sistemáticamente a los grupos más vulnerables”.